¿Laura de León desmintió ruptura con Salomón Bustamante?, confuso video dividió opiniones

La actriz Laura de León habría reaccionado a la supuesta confirmación de su ruptura con el presentador Salomón Bustamante.

Artículos relacionados Talento internacional Murió reconocida celebridad, amiga de Claudia Bahamón y del actor Nicolás Montero

¿Por qué se cree que Laura de León y Salomón Bustamante?

Desde hace algunas semanas se ha especulado que la actriz y el presentador habrían terminado su matrimonio debido a que desde hace algún tiempo no se le ve juntos en redes sociales y dedicarse románticas publicaciones como solían hacerlo.

Además, en medio de las especulaciones, el presentador fue cuestionado al respecto en sus redes sociales y este ofreció un mensaje con el que muchos relacionaron como una confirmación.

"Sí... algo más? o ya con el chisme te es suficiente", escribió.

Dicha publicación se volvió viral en redes sociales, donde muchos afirmaron que se trataría de la confirmación de su separación, pero otros señalaron que fue una respuesta sarcástica.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Adiós a una gran actriz! Falleció reconocida figura que marcó la historia de la televisión

¿Laura de León reaccionó a su supuesta ruptura con Salomón Bustamante?

Después de que dicha información se tomara las redes sociales, la actriz sorprendió a sus miles de fanáticos en redes sociales compartiendo un video con el que confundió a muchos.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón y medio de seguidores, compartió un video desde su casa mostrándose sorprendida y agregando un particular mensaje, el cual muchos de sus fanáticos relacionaron como una respuesta a la controversia que ha generado en redes sociales sobre su relación, donde algunos detallaron que estaría desmintiendo su ruptura.

"Mi cara porque tú sigues creyendo que la marimonda es Mickey", escribió.

Asimismo, detalló en un video con uno de sus seres queridos celebrando que es tendencia en redes sociales.

Artículos relacionados Viral Murió influencer en plena transmisión en vivo tras chocar en su helicóptero

Por ahora, sus fanáticos siguen insistiéndoles a ambos en comentarios y en mensajes que aclaren su situación sentimental, pero ninguno de los dos ha querido referirse al tema.

Mientras tanto, cada uno continúa entreteniendo a sus miles de seguidores de seguidores con sus respectivos contenidos. Salomón sobre humor y curiosidades y Laura de León sobre parte de su estilo de vida y proyectos actorales, con los que tanto enamoran.