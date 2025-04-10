Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así luce el salón de belleza de Valeria Márquez a cinco meses de su fallecimiento | VIDEO

Un video en redes revela cómo luce hoy el salón de belleza donde la influencer mexicana Valeria Márquez perdió la vida tras un crimen.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Un video en redes sociales muestra cómo luce el salón de belleza donde perdió la vida Valeria Márquez. (Foto: Freepik)

Han pasado cinco meses desde que el crimen de la influencer mexicana Valeria Márquez, ocurrido en su propia peluquería mientras transmitía en vivo, conmocionó a todo México. Ahora, un video viral muestra cómo luce actualmente el lugar donde la joven perdió la vida.

¿Cuál es el video donde muestran la actual peluquería donde Valeria Márquez perdió la vida?

El estremecedor fallecimiento de Valeria Márquez sigue haciendo eco en redes sociales, pues recientemente se ha vuelto viral un video grabado por algunos habitantes de Jalisco, donde muestran cómo luce el lugar donde la joven de 23 años falleció tras un crimen que sigue en investigación.

En el videoclip que circula en internet, se puede observar como una mujer graba el predio desde su exterior y se puede evidenciar un cartel inmenso que indica que el inmueble está asegurado.

Revelan cómo luce el salón de belleza donde murió Valeria Márquez
Valeria Márquez murió mientras transmitía en directo en TikTok. (Foto: Freepik)

Acto seguido, la tal vez habitante de Jalisco, lugar donde se encuentra el salón de belleza, se acerca para grabar el interior y mostrar que los objetos siguen tal cual como quedaron tras el fallecimiento de la creadora de contenido.

El video no dudó en generar que miles de usuarios reaccionaran y recordaran el caso de la mexicana.

¿Cómo reaccionaron en redes ante la circulación de video del salón de belleza donde falleció Valeria Márquez?

Miles de usuarios comentaron que el caso de Márquez conmocionó fuertemente, pues su fallecimiento fue presenciado mientras interactuaba en un live con sus seguidores por medio de la plataforma de TikTok.

Algunos de ellos, aseguraron que el vaso con el que la mexicana bebió ese día seguía en su misma posición y se podía ver claramente en el video.

Otros, por su parte, se mostraron molestos y manifestaron que no entendían por qué el lugar seguía clausurado si las autoridades correspondientes no han avanzado en esclarecer lo sucedido.

Revelan cómo luce el salón de belleza donde murió Valeria Márquez
Valeria Márquez era una reconocida influencer mexicana. (Foto: Freepik)

¿Cómo murió Valeria Márquez y en qué va la investigación de su caso?

Valeria Márquez murió el 13 de mayo de 2025 mientras realizaba una transmisión en vivo desde su salón de belleza.

Durante la emisión, un hombre desconocido ingresó al lugar, preguntó por ella y, momentos después, le arrebató la vida, hecho que causó gran conmoción en México y en las redes sociales.

Según informó el Fiscal General del Estado de Jalisco, la investigación no ha mostrado avances significativos debido a la falta de colaboración de algunos testigos y personas cercanas al caso.

Esta falta de cooperación ha dificultado la recolección de pruebas y testimonios clave para esclarecer los hechos y dar con el responsable del crimen.

