Greeicy Rendón publicó un video después de tomarse unas copas de vino

Con un par de copas de vino y mucha emoción, Greeicy Rendón compartió un mensaje de gratitud que conmovió a miles en redes sociales.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Greeicy y su casi beso con otro cantante
Greeicy protagonizó curioso momento en medio de una cantada. (AFP: Noam Galai)

Greeicy Rendón volvió a conquistar las redes sociales, no con una nueva canción ni con un anuncio de proyecto, sino con un mensaje espontáneo acompañada de un par de copas de para agradecer a sus seguidores por el cariño que le han brindado a lo largo de su carrera musical.

El video, que rápidamente se hizo viral, muestra a una Greeicy genuina, riendo, hablando desde el alma y reconociendo que sin el público que la ha acompañado en cada paso, su historia no tendría el mismo sentido.

¿Qué dijo Greeicy durante su momento de sinceridad?

“Me tomé dos copas de vino y me entró un sentimiento profundo de agradecimiento”,

Comenzó diciendo entre risas, mientras confesaba que la emoción la llevó a querer compartir sus pensamientos en ese instante. La artista explicó que, aunque no suele hacer este tipo de declaraciones con frecuencia, sintió la necesidad de expresar lo que su público significa para ella.

 

“Dicen que los borrachos siempre dicen la verdad, y hoy quiero decirles que amo dedicarle tiempo al arte, porque sé que es la manera más bonita de conectar”, añadió y reflexionó sobre cómo la música ha sido el puente que la mantiene unida a quienes la han acompañado en sus altos y bajos, recordando que detrás de cada canción hay emociones compartidas.

¿Por qué el público conectó tanto con las palabras de Greeicy?

A diferencia de muchos artistas que cuidan cada detalle de su imagen, Greeicy se ha destacado por mostrarse auténtica y sin filtros. Su sinceridad se convirtió en parte de su sello artístico, y esta vez no fue la excepción.

Greeicy Rendón
Sin filtros ni poses: Greeicy agradeció a sus seguidores y mostró su lado más humano en un video que tocó corazones. | Foto Giorgio Viera/ AFP

Muchos fanáticos aseguraron sentirse identificados con su manera de agradecer y resaltaron que, más allá del éxito o la fama, lo que realmente la hace especial es su forma de mantener los pies en la tierra y la sensibilidad que transmite.

¿Qué representa para Greeicy este mensaje en su momento artístico actual?

Este gesto de gratitud llega en un momento importante de la carrera de Greeicy, quien ha demostrado ser una de las artistas colombianas más queridas y versátiles del panorama musical.

Greeicy
Greeicy habló desde el alma y conmovió a todos con un mensaje espontáneo que se volvió viral en redes. Foto AFP

“Cosas bonitas para vivir juntos”, dijo en su video, cerrando con una frase que muchos interpretaron como una promesa de seguir compartiendo experiencias a través de su arte.

