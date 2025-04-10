Revelan video inédito de Beéle antes de la fama que sorprende a sus fans

Beéle se ha consolidado como uno de los artistas más reconocidos del momento, gracias al carisma y la autenticidad que imprime en cada canción. Recientemente, en redes sociales ha resurgido un video inédito que muestra sus primeros pasos en la música, mucho antes de alcanzar la fama.

¿Cuál es el video inédito que muestra a Beéle en sus primeros inicios en la música?

Al igual que muchos artistas, Brandon de Jesús López Orozco, conocido en la industria musical como Beéle, comenzó mostrando su talento en redes sociales y en YouTube, donde se grababa a sí mismo interpretando sus primeras canciones.

Aunque muchas de esas grabaciones suelen quedar en el olvido, recientemente se ha hecho viral un video inédito que muestra al intérprete de 'Si te pillara' cantando en acústico, uno de los temas que más marcaría su carrera y lo lanzaría a la fama en 2019.

Beéle se hizo famoso con tan solo 16 años de edad. (Foto: Romain Maurice/Getty Images/AFP)

Se trata de 'Loco', una canción que Beéle compuso e interpretó cuando tenía apenas 16 años, inspirada en la admiración que un hombre siente por una mujer.

En el clip, se puede ver al joven barranquillero acompañado de una guitarra, sonriendo y dejando que cada gesto y nota transmitan la pasión genuina que desde entonces lo caracteriza.

¿Cómo reaccionaron los usuarios ante el video inédito de Beéle?

Muchos internautas coincidieron en que aquella interpretación demostraba que, desde muy joven, el artista estaba destinado a brillar en la música.

Resaltaron que, incluso en sus primeros años, Beéle ya mostraba una identidad única y un estilo propio que lo llevaron a alcanzar el éxito que muchos artistas emergentes no logran conseguir.

Por otro lado, algunos usuarios comentaron que en ese video se podía entender claramente su voz y cada palabra de la canción, algo que -según ellos-se ha perdido en algunas de sus producciones actuales, donde aseguran que la letra resulta menos comprensible.

¿Y por qué ahora canta tan diferente? ¿Se le olvidó el español?", "Seré la única que no entiendo sus canciones" y "Canta espectacular, eso no se puede negar", fueron solo algunos de los mensajes.

Gracias a su voz incomparable, Beéle ha logrado colaborar con grandes artistas como Manuel Turizo. (Foto: Jason Koerner/Getty Images/AFP)

¿Cuándo se presenta Beéle en Colombia en 2025?

El artista colombiano tiene previsto presentarse el próximo 14, 15 y 16 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá, donde interpretará en vivo su primer álbum discográfico, 'Borondo', compuesto por 26 canciones y con más de seis temas posicionados en el Top 10 de Spotify Colombia.

Tras agotar rápidamente las entradas para las dos primeras fechas, Beéle decidió abrir una tercera función para complacer a sus fanáticos, quienes expresaron su emoción en redes sociales por verlo sobre el escenario con su inconfundible energía y carisma.