Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia, sorprende con cambio de look antes de su viaje a Tailandia

A solo una semana de haberse coronado como Miss Universe Colombia 2025, Vanessa Pulgarín mostró a sus más de 528 mil seguidores el nuevo look con el que espera conquistar la corona de Miss Universo, el próximo 21 de noviembre en Tailandia.

¿Cómo es el nuevo look de Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia?

A través de sus historias de Instagram, la recién coronada Miss Universe Colombia compartió con sus seguidores que decidió hacerse un cambio de look para destacar en la 74.ª edición del certamen de Miss Universo.

En un primer video en blanco y negro, la antioqueña de 33 años apareció en un salón de belleza con tiras de aluminio en el cabello, mientras preguntaba a sus seguidores cómo imaginaban su nuevo estilo.

Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia, sorprendió en redes con su nuevo cambio de look. (Foto: Canal RCN)

Horas más tarde, y tras generar gran expectativa, reveló el resultado final: un tono avellana con sutiles iluminaciones que resaltan su rostro, mientras de fondo se escuchaba la icónica canción de Britney Spears 'Baby One More Time'.

De acuerdo a sus palabras, Vanessa siguió la recomendación de sus seguidores y decidió complacerlos con este nuevo color para destacarse con creces en el certamen de belleza más importante del mundo.

¿Cómo se ha preparado Vanessa Pulgarín para su participación en Miss Universo?

Aunque la modelo lleva años de preparación física, tras su coronación como representante de Colombia ante el universo, ha dejado claro que no puede bajar la guardia. Desde entonces, se ha mostrado más disciplinada que nunca y muy activa en su entrenamiento diario.

En sus historias de Instagram, Pulgarín ha compartido momentos de su exigente rutina en el gimnasio, donde combina ejercicios de fuerza, resistencia y flexibilidad.

Además, ha destacado la importancia de mantener una alimentación balanceada y una mente enfocada, elementos clave en su preparación rumbo al Miss Universo.

Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia 2025, lleva años de preparación para ser la nueva Miss Universo. (Foto: Canal RCN)

¿Qué impacto ha generado Vanessa Pulgarín en redes tras su coronación como Miss Universe Colombia 2025?

Como cada año, los missólogos-expertos en certámenes de belleza-analizan cuidadosamente a las candidatas que participarán en Miss Universo y elaboran sus listas de favoritas, en las cuales Colombia suele figurar entre las 16 más destacadas.

Para la edición de 2025, el triunfo de Vanessa Pulgarín ha despertado gran entusiasmo entre los seguidores del certamen, quienes la consideran una de las candidatas más fuertes para alcanzar la tercera corona universal para el país.

Su nombre ya suena entre las favoritas junto a representantes de Tailandia, México, Venezuela, Costa de Marfil y Puerto Rico.