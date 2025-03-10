Así lucía Claudia Bahamón cuando era niña: la foto de su sonrisa conmovió a sus seguidores

La presentadora de MasterChef Celebrity Colombia, Claudia Bahamón, enterneció a sus seguidores al mostrar en Instagram una foto de su infancia, donde su dulce y tierna sonrisa llamó la atención.

Artículos relacionados Talento internacional Fallece reconocida cantante tras caer de un sexto piso: esto se sabe

¿Cuál fue la foto de Claudia Bahamón que conmovió en redes sociales?

En medio de la tendencia TBT (Throwback Thursday o jueves de volver al pasado), la presentadora sorprendió a sus seguidores al repostear en sus historias de Instagram una foto compartida por su hermano, en la que recordaba los momentos de su infancia juntos.

En dicha instantánea, se puede observar como la modelo y empresaria, de 46 años, posa con un tierno vestido de dos piezas mientras sus manos con cierto nerviosismo descansan enfrente de ella.

A su lado aparece uno de sus hermanos mayores, quien la abraza también con cierto nerviosismo y alza su mirada, tal vez a uno de sus padres. También se puede observar que Claudia sonríe con cierta picardía, generando ternura entre sus seguidores.

Artículos relacionados Marcela Reyes Marcela Reyes recibió un mensaje desde el celular de B-King tras su muerte

¿Cómo reaccionaron en redes sociales a la foto de Claudia Bahamón cuando era una niña?

Los seguidores de la presentadora no dudaron en resaltar la ternura que transmitía en su niñez y aseguraron que conserva el mismo rostro, anticipando desde pequeña la belleza que la caracterizaría.

Otros usuarios, por su parte, compartieron la imagen en sus propias redes para que más personas conocieran a la huilense en sus primeros años de vida.

Claudia Bahamón generó ternura al publicar una foto de su infancia junto a uno de sus hermanos. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados Ryan Castro Ryan Castro sorprendió a Emiro Navarro con un lujoso regalo en un live que encantó a sus seguidores

¿Cuál fue el hermano de Claudia Bahamón que compartió su fotografía de cuando era una niña?

Se trata del primogénito de los hermanos, Germán Bahamón, un ingeniero de producción agroindustrial, quien se ha desempeñado como profesor y catedrático a lo largo de su profesionalismo.

Además de desempeñar trabajos públicos, Germán logró liderar como gerente en diversas compañías y marcas que hoy se posicionan con fuerza en el mercado, gracias a su visión estratégica y capacidad para impulsar proyectos de alto impacto.

Actualmente, Germán es gerente de la Federación de Cafeteros, está casado, tiene dos hijas y junto a Claudia, tiene otros dos hermanos: Mateo y Camilo.