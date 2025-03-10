Ryan Castro sorprendió a Emiro Navarro con un lujoso regalo en un live que encantó a sus seguidores

Ryan Castro y Emiro Navarro volvieron a encender las redes con un encuentro en Medellín. Durante una divertida transmisión en vivo por TikTok, el cantante paisa sorprendió al influencer con un lujoso regalo muy especial que desató la emoción de sus seguidores.

¿Qué regalo le dio Ryan Castro a Emiro Navarro?

El encuentro volvió a emocionar a los más de tres millones de seguidores de Emiro en TikTok. El finalista de La casa de los famosos Colombia, recibió la inesperada visita del ‘Tío Ryan’, quien llegó a su apartamento en Medellín para compartir un rato ameno y reír sin parar con las ocurrencias del barranquillero.

Después de grabar videos bailando, cocinar juntos una bandeja paisa y responder a algunas preguntas de los fans de ambas celebridades, el intérprete de 'Sanka', sorprendió a Emiro con una enorme caja, la cual muy emocionado no dudo en abrirla y encontrarse con un plátano y una zanahoria.

Pero solo fue un abrebocas a su verdadero regalo en forma de burla al que Emiro no le gustó.

Emiro Navarro recibió a Ryan Castro en su apartamento en Medellín sin saber que le darían un regalo. (Foto: Canal RCN)

Al seguir revisando entre los papeles decorativos, Emiro encontró una caja sellada. Al abrirla, descubrió que Ryan le había regalado un celular de último modelo, lo que desató una lluvia de comentarios de seguidores que destacaron el gran gesto del cantante hacia el creador de contenido.

¿Cómo reaccionó Emiro Navarro al regalo de Ryan Castro?

Emiro, con su clásica batola y la peluca de dos coletas, no ocultó su sorpresa: se acurrucó en el piso mientras observaba el regalo, mientras Ryan, entre risas, le decía que si iba a llorar lo hiciera de verdad.

Instantes después, el influencer abrazó con emoción al antioqueño y le preguntó cuál era el modelo de su nuevo celular.

Ryan Castro dejó en shock a Emiro Navarro con el obsequio que le dio. (Foto: Theo Wargo/Getty Images for Roc Nation/AFP)

¿Qué opinión se llevó Ryan Castro en redes tras obsequiarle este regalo a Emiro Navarro?

El cantante recibió miles de comentarios en los que destacaban su humildad, mientras muchos usuarios aseguraban que Emiro merecía vivir momentos tan especiales como este.

Sin embargo, no faltaron las críticas hacia el artista de 31 años. Algunos internautas afirmaron que en realidad solo estaba devolviendo un favor, pues consideraban que gracias a las reproducciones y bailes de Emiro en TikTok, la canción ‘Ba Ba Bad’ alcanzó gran éxito.