Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Ryan Castro sorprendió a Emiro Navarro con un lujoso regalo en un live que encantó a sus seguidores

Ryan Castro emocionó a Emiro Navarro al entregarle en una transmisión en vivo un lujoso regalo que se volvió la envidia de todos.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Ryan Castro sorprendió a Emiro Navarro con un regalo muy especial
Ryan Castro dejó anodadado a Emiro Navarro con el regalo que le obsequió. (Foto Izquierda: Foto: Mireya Acierto/Getty Images/AFP | Foto Derecha: Canal RCN)

Ryan Castro y Emiro Navarro volvieron a encender las redes con un encuentro en Medellín. Durante una divertida transmisión en vivo por TikTok, el cantante paisa sorprendió al influencer con un lujoso regalo muy especial que desató la emoción de sus seguidores.

Artículos relacionados

¿Qué regalo le dio Ryan Castro a Emiro Navarro?

El encuentro volvió a emocionar a los más de tres millones de seguidores de Emiro en TikTok. El finalista de La casa de los famosos Colombia, recibió la inesperada visita del ‘Tío Ryan’, quien llegó a su apartamento en Medellín para compartir un rato ameno y reír sin parar con las ocurrencias del barranquillero.

Después de grabar videos bailando, cocinar juntos una bandeja paisa y responder a algunas preguntas de los fans de ambas celebridades, el intérprete de 'Sanka', sorprendió a Emiro con una enorme caja, la cual muy emocionado no dudo en abrirla y encontrarse con un plátano y una zanahoria.

Pero solo fue un abrebocas a su verdadero regalo en forma de burla al que Emiro no le gustó.

Ryan Castro sorprendió a Emiro Navarro con un nuevo celular
Emiro Navarro recibió a Ryan Castro en su apartamento en Medellín sin saber que le darían un regalo. (Foto: Canal RCN)

Al seguir revisando entre los papeles decorativos, Emiro encontró una caja sellada. Al abrirla, descubrió que Ryan le había regalado un celular de último modelo, lo que desató una lluvia de comentarios de seguidores que destacaron el gran gesto del cantante hacia el creador de contenido.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Emiro Navarro al regalo de Ryan Castro?

Emiro, con su clásica batola y la peluca de dos coletas, no ocultó su sorpresa: se acurrucó en el piso mientras observaba el regalo, mientras Ryan, entre risas, le decía que si iba a llorar lo hiciera de verdad.

Instantes después, el influencer abrazó con emoción al antioqueño y le preguntó cuál era el modelo de su nuevo celular.

Ryan Castro sorprendió a Emiro Navarro con un regalo muy especial
Ryan Castro dejó en shock a Emiro Navarro con el obsequio que le dio. (Foto: Theo Wargo/Getty Images for Roc Nation/AFP)

Artículos relacionados

¿Qué opinión se llevó Ryan Castro en redes tras obsequiarle este regalo a Emiro Navarro?

El cantante recibió miles de comentarios en los que destacaban su humildad, mientras muchos usuarios aseguraban que Emiro merecía vivir momentos tan especiales como este.

Sin embargo, no faltaron las críticas hacia el artista de 31 años. Algunos internautas afirmaron que en realidad solo estaba devolviendo un favor, pues consideraban que gracias a las reproducciones y bailes de Emiro en TikTok, la canción ‘Ba Ba Bad’ alcanzó gran éxito.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano reveló chat con Camilo Méndez Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano reveló chat con su nuevo pretendiente tras Juan David Tejada

Aida Victoria Merlano sorprendió al publicar revelador chat con el cantante Camilo Méndez, con quien es vinculada sentimentalmente.

Westcol despeja dudas: Yina Calderón sí subirá al ring en Stream Fighters 4 Yina Calderón

Westcol asegura que Yina Calderón sí estará en Stream Fighters 4, pese a diferencias

Westcol afirmó que Yina Calderón sí va a participar en el Stream Fighters 4, pese a sus diferencias en reciente stream juntos.

Karina García e Isabella Vargas Karina García

Karina García mostró el carro que le regaló a su hija Isabella Vargas

Así es el lujoso vehículo que le obsequió la influenciadora Karina García a su hija Isabella Vargas tras sus 18 años.

Lo más superlike

Muere la influencer Jacinda Jenkinscer a los 28 años Influencers

Fallece repentinamente influencer a los 28 años: así fue el emotivo homenaje de su madre

La influencer Jacinda Jenkins falleció a los 28 años; su madre compartió un emotivo mensaje en redes para despedir a su hija.

Melissa Gate sorprende con nueva canción. Melissa Gate

Melissa Gate revela nueva colaboración musical ¿Quién es la artista que aparece junto a ella?

Valentina Taguado explica cómo detectar el bombardeo de amor Curiosidades

Valentina Taguado revela las señales del bombardeo de amor y cómo evitar caer en manipulación

MasterChef Celebrity, 10 años MasterChef Celebrity Colombia

La IA predice quién sería el doceavo eliminado de MasterChef Celebrity 2025

Eugenio Derbez llega a la 34ª edición anual de los Premios del Sindicato de Productores (PGA) en el Beverly Hilton. Eugenio Derbez

Dalílah Polanco expuso supuesta infidelidad de Eugenio Derbez años atrás