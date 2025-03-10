La Granja de Zenón llega a Bogotá con un espectáculo lleno de música, baile y diversión: ¡Aquí te contamos!

La Granja de Zenón, uno de los espectáculos infantiles más reconocidos de Latinoamérica, llega a Bogotá con un evento pensado para toda la familia.

Los días 1 y 2 de noviembre, el Teatro Astor Plaza será el escenario donde niños y adultos podrán disfrutar de canciones, juegos y aventuras junto a personajes como Bartolito, la Vaca Lola, la Gallina Turuleca y todos los amigos de la granja.

¿Qué esperar del show de La Granja de Zenón en Bogotá?

Se trata de una producción en vivo que busca recrear la experiencia del popular programa animado, combinando efectos visuales, música y dinámicas que invitan al público a participar.

La propuesta no solo promete entretenimiento, también busca transmitir valores de cooperación, amistad y respeto a través de la interacción con los personajes.

El espectáculo se presenta como una gran búsqueda del tesoro, una aventura donde los asistentes acompañarán a los personajes en diferentes retos que incluyen canciones, bailes y juegos interactivos.

La puesta en escena está pensada para que los niños vivan una experiencia inmersiva mientras cantan clásicos como “La Vaca Lola” o “El Pollito Amarillo”.

¿Dónde conseguir las entradas para disfrutar de La Granja de Zenón la búsqueda del tesoro?

Las entradas ya están disponibles en mitaquilla.com.co, con diferentes precios y ubicaciones para que las familias puedan elegir la mejor opción.

La producción Mega Live, encargada del show, destacó que el objetivo es que los pequeños se diviertan en un espacio seguro y educativo.

Recuerda que el Teatro Astor Plaza en Bogotá abrirá sus puertas para recibir a familias y niños en un espectáculo único de La Granja de Zenón, la búsqueda del tesoro los días 1 y 2 de noviembre.

Desde su debut en 2011, La Granja de Zenón se ha consolidado como un fenómeno infantil que combina música y teatro. Ha recorrido escenarios de Buenos Aires con funciones constantes hasta 2025, además de presentarse en Lima en 2022 y en Bogotá en 2019.

La gira por España marcó 2024 y en este 2025 con múltiples shows en Latinoamérica. Sus icónicos personajes siguen cautivando a miles de familias en todo el mundo.

¡No te pierdas de este gran espectáculo!