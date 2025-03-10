Fallece repentinamente influencer a los 28 años: así fue el emotivo homenaje de su madre

El mundo del entretenimiento digital se conmocionó tras la noticia del fallecimiento de Jacinda Jenkins, la influencer de 28 años conocida por su contenido de moda y estilo de vida en TikTok.

¿Qué se sabe sobre la repentina muerte de la influencer Jacinda Jenkins?

La noticia fue compartida por su madre, Emily Kocik, mediante un video emotivo que rápidamente se volvió viral en la plataforma.

Según se ha informado, la muerte de la influencer fue repentina, aunque los detalles exactos no han sido revelados por su familia.

Jenkins era madre soltera de dos hijos y contaba con cientos de miles de seguidores que la admiraban por su transparencia y autenticidad.

Su legado no solo se limitaba a la creación de contenido, sino que también se extendía a inspirar y acompañar a su audiencia en temas personales y cotidianos.

¿Cómo reaccionaron los seguidores y familiares de Jacinda Jenkins?

Tras la publicación del video de Emily Kocik, cientos de usuarios expresaron su conmoción y apoyo a la familia.

La madre de Jacinda enfatizó en la emotividad de la pérdida por su hija, diciendo que era muy buena persona y que lo que más resaltaba de la influencer era su personalidad única además de su capacidad para conectar con quienes la seguían.

“Solo quiero que todos la recuerden por la persona que era, por su gran corazón, su amabilidad y su disposición para ayudar a cualquiera, incluso cuando ella misma estaba pasando por momentos difíciles”, escribió la mamá de Jacinda Jenkins.

A pesar de que la cuenta principal de TikTok de Jenkins fue eliminada, algunas páginas donde compartía productos hechos a mano junto a su hija de 8 años siguen activas, manteniendo viva su memoria.

El obituario oficial de Jacinda era más que una influencer: era una voz motivadora y un apoyo para quienes atravesaban momentos difíciles.

“No hay culpables. No hay preguntas que deban ser respondidas ahora mismo”, dijo la madre.

Su fallecimiento deja un vacío en la comunidad digital, pero también un recuerdo de autenticidad y fuerza.

“Lo único que tenemos que hacer es recordarla”, finalizó la madre de Jacinda Jenkins.