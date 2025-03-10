Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La importancia de tener paz en la vida según Jessica Cediel

La presentadora Jessica Cediel reveló la importancia de tener paz en la vida y cómo conservarla.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Jessica Cediel dedica reflexión a sus fans
Jessica Cediel da consejos para tener paz/AFP:

La presentadora Jessica Cedieldedicó una emotiva reflexión a sus millones de fanáticos sobre la importancia de tener paz.

¿Qué dijo Jessica Cediel sobre tener paz?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 10 millones de seguidores, compartió un video en el que quiso dejarles unas significativas palabras a sus seguidores.

jessica Ceidel sobre la paz interior

En la grabación se mostró luciendo ropa casual desde su casa y hablando sobre la conversación que tuvo con el deportista Mateo Carvajal, quien fue a visitarla.

Según detalló la paz es lo más difícil de conseguir y lo más fácil de perder.

"Por eso cuando su encuentra paz en su vida, en todo el sentido de la palabra, mental, física y emocional, no permita que nada ni nadie se la quite", expresó.

Señaló que la paz es un regalo del cielo, pues quien esté alineado con la paz eso mismo es lo que atrae y por eso Dios y el universo coinciden para dar brindar eso.

¿Qué es tener paz interior?

"La paz interior es una sensación de calma en la que dejamos de luchar contra los pensamientos y las emociones negativas y perturbadoras. Es un estado en el que nos apartamos mental y emocionalmente de los problemas y conflictos cotidianos", se asegura en la Universidad de Piura.

Según se explicó la paz interior da una sensación de calma en la que se logra luchar contra pensamientos invasivos y negativos que no aportan para la tranquilidad del día a día.

Jessica Cediel dedica reflexion

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la reflexión de Jessica Cediel?

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos por su belleza y por sus palabras, agradeciéndole siempre por cada una de sus palabras.

Por ahora, la presentadora continúa compartiendo importantes momentos con sus fanáticos y consejos para aplicar en la cotidianidad.

De igual manera, sigue entreteniendo a sus fanáticos en redes sociales con sus diversos contenidos sobre tips de belleza, estilo de vida, reflexiones y más, con los que suele acaparar tanto la atención y lograr miles de elogios constantes.

