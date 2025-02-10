Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

Raphael cancela concierto tras complicaciones de salud: ¿cómo tratar la bronquitis?

Raphael causa preocupación por parte de sus seguidores al revelar el complicado estado de salud que atraviesa.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Raphael cancela concierto tras su complicado estado de salud.
¿Por qué razón Raphael canceló su concierto en España? | AFP: Claudio Reyes

Uno de los artistas más reconocidos a nivel internacional es Raphael, quien se ha destacado a lo largo de su amplia trayectoria profesional por la fusión que tiene al interpretar baladas románticas.

Además, el nombre del cantante se ha convertido en tendencia en las últimas horas tras la cancelación de una de sus presentaciones tras revelar que está atravesando por un complicado estado de salud.

Artículos relacionados

¿Cuál es el estado de salud actual de Raphael?

Es clave mencionar que el cantante se encuentra atravesando por uno de los momentos más importantes de su carrera con su gira musical, la cual ha tenido un importante éxito a nivel internacional.

Raphael cancela concierto tras su complicado estado de salud.
¿Cuál es el estado de salud actual de Raphael? | AFP: Claudio Reyes

Además, el cantante ha generado una gran preocupación por parte de sus seguidores tras confirmar la cancelación de una de sus presentaciones en Murcia, España, el próximo 4 de octubre.

Recientemente, Raphael compartió un comunicado oficial a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 190 mil seguidores las razones por las cuales canceló su concierto en España:

“Querido público, por prescripción médica, debido a una bronquitis, me veo en la obligación de cancelar el concierto que íbamos a celebrar este sábado 4 de octubre en Plaza de Toros de Murcia dentro del Festival Murcia ON”, añadió Raphael.

Además, el cantante reveló la fecha en la que realizará su presentación, pues se realizará el próximo 23 de mayo del año 2026, para que tenga una pronta recuperación y pueda sorprender a su público con su gran habilidad en el campo artístico.

Artículos relacionados

¿Qué cuidados se deben tener en cuenta para tratar la bronquitis?

A raíz del reciente diagnóstico de Raphael al tener bronquitis, te compartimos algunas recomendaciones compartidas por expertos para que las tengas en cuenta:

Raphael cancela concierto tras su complicado estado de salud.
¿Cómo tratar la bronquitis según especialistas médicos? | AFP: Claudio Reyes
  • Descanso y buena hidratación: Tal como lo recomiendan expertos médicos, es importante que puedas tener un descanso y duermas las horas suficientes para evitar afectaciones de salud.
  • Evitar ambientes contaminados: Es importante que tengas hábitos saludables para que puedas respirar un ambiente natural. No frecuentes sitios contaminados o que haya humo en su alrededor.
  • Evitar cambios de temperatura: Según lo recomiendan expertos en salud, es importante que evites corrientes de aire, pues los cambios bruscos de temperatura pueden afectar tu salud.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

Oriana Sabatini y Paulo Dybala Talento internacional

¿Qué es el síndrome de Peter Pan que sufre Oriana Sabatini en su embarazo?

Este es el síndrome con el que está lidiando Oriana Sabatini en medio de su embarazo con Paulo Dybala.

Robbie Williams padece de síndrome de Tourette: así se puede tratar Talento internacional

Robbie Williams reveló que padece de síndrome de Tourette: ¿cuáles son los síntomas?

Esta es la condición que padece Robbie Williams, según lo reveló recientemente. Te contamos cómo tratarla.

Infidelidad Curiosidades

¿Qué significado tiene soñar que le soy infiel a mi propia pareja? Análisis completo

Soñar con la infidelidad es algo común, pero debe ser tenido en cuenta porque refleja complicaciones de pareja.

Lo más superlike

De la Rúa no se despega de Shakira Shakira

De la Rúa no se despega de Shakira: así lo captaron otra vez en su concierto en Nueva York

Shakira y Antonio de la Rúa vuelven a ser noticia tras un video viral durante el concierto de la colombiana en Nueva York 2025.

Dayana Angulo se pronunció tras la lucha de estereotipos en Miss Universe Colombioa. Talento nacional

Dayana Angulo confesó lo más difícil de participar en Miss Universe: “Sentí que perdí mi identidad”

Nicolás Montero Talento nacional

¡Increíble transformación! Nicolás Montero apareció sin barba tras MasterChef Celebrity: así se ve

One Direction prepara documental tras la muerte de Liam Payne Talento internacional

One Direction toma radical decisión tras la muerte de Liam Payne, ¿Retomará la icónica banda?

Manelyk habló sobre su ruptura con Caramelo Talento internacional

Manelyk rompe el silencio tras su ruptura con Caramelo: ¿por qué decidieron contacto cero?