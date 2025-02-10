Raphael cancela concierto tras complicaciones de salud: ¿cómo tratar la bronquitis?

Uno de los artistas más reconocidos a nivel internacional es Raphael , quien se ha destacado a lo largo de su amplia trayectoria profesional por la fusión que tiene al interpretar baladas románticas.

Además, el nombre del cantante se ha convertido en tendencia en las últimas horas tras la cancelación de una de sus presentaciones tras revelar que está atravesando por un complicado estado de salud.

¿Cuál es el estado de salud actual de Raphael?

Es clave mencionar que el cantante se encuentra atravesando por uno de los momentos más importantes de su carrera con su gira musical, la cual ha tenido un importante éxito a nivel internacional.

¿Cuál es el estado de salud actual de Raphael? | AFP: Claudio Reyes

Además, el cantante ha generado una gran preocupación por parte de sus seguidores tras confirmar la cancelación de una de sus presentaciones en Murcia, España, el próximo 4 de octubre.

Recientemente, Raphael compartió un comunicado oficial a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 190 mil seguidores las razones por las cuales canceló su concierto en España:

“Querido público, por prescripción médica, debido a una bronquitis, me veo en la obligación de cancelar el concierto que íbamos a celebrar este sábado 4 de octubre en Plaza de Toros de Murcia dentro del Festival Murcia ON”, añadió Raphael.

Además, el cantante reveló la fecha en la que realizará su presentación, pues se realizará el próximo 23 de mayo del año 2026, para que tenga una pronta recuperación y pueda sorprender a su público con su gran habilidad en el campo artístico.

¿Qué cuidados se deben tener en cuenta para tratar la bronquitis?

A raíz del reciente diagnóstico de Raphael al tener bronquitis, te compartimos algunas recomendaciones compartidas por expertos para que las tengas en cuenta:

¿Cómo tratar la bronquitis según especialistas médicos? | AFP: Claudio Reyes