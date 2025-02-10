¿Qué significado tiene soñar que le soy infiel a mi propia pareja? Análisis completo

Uno de los sueños que puede que alguien tenga es el de que le es infiel a su pareja. Al experimentarlo, hay preocupación y dudas.

Los sueños son interpretados desde diferentes aristas. Es por ello que la reconocida grafóloga mexicana Maryfer Centeno compartió su análisis de lo que significa soñar que alguien le es infiel a su pareja amorosa.

¿Qué significa soñar que le soy infiel a mi pareja?

De acuerdo con la mujer que analiza la forma de escribir de los demás, lo primero es que el sueño de infidelidad es reflejo de que algo está mal en la relación.

Cuando una persona tiene algo reprimido, por lo general, lo sueña. En efecto, Centeno dice que se sueña a raíz de los estímulos que se reciben.

"Si soñamos que les somos infieles a nuestras parejas es porque de alguna forma deseamos hacerlo y porque no estamos tan a gusto, porque mi inconsciente ya está buscando a alguien más", explicó la mexicana.

En la misma corriente, específico que una razón por la que se sueña con la infidelidad a la pareja es el aburrimiento, la monotonía o la falta de comunicación con quien se comparte el vínculo afectivo.

¿Qué miedo refleja soñar con la infidelidad?

Pero hay más significados, ya que soñar con la infidelidad a la pareja puede ser sinónimo de miedo.

"Cuando tenemos miedo de que nos pase algo, como que nos sean infieles, es más factible que sueñes que eres infiel", relató Maryfer Centeno.

En la misma vertiente, la grafóloga calificó el mencionado miedo como un juego de doble sentido. En consecuencia, al tener un escenario del engaño es importante hacerse preguntas a sí mismo.

Por ejemplo, una de las interrogantes que comparte es qué emoción genera el sueño, ya que entender cómo se siente la persona durante el sueño es vital.

En resumen, soñar que le es infiel a la propia pareja es reflejo de que algo no está bien en la relación y hay que actuar antes de que sea demasiado tarde.