¿Quiénes se salvaron del delantal negro en MasterChef Celebrity?

Valentina, Patricia y David se convirtieron en los grandes salvados del reto de campo en Tolemaida, alejándose del riesgo de eliminación.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
El reto de campo se realizó en Tolemaida, donde los soldados del Ejército eligieron a los participantes más destacados.
El reto de campo se realizó en Tolemaida, donde los soldados del Ejército eligieron a los participantes más destacados. Foto Canal RCN

El capítulo más reciente de MasterChef Celebrity se desarrolló en Tolemaida, en un reto de campo que puso a prueba no solo la sazón sino la capacidad de organización de cada equipo.

En esta ocasión, los participantes tuvieron la misión de cocinar para 35 soldados del Ejército Nacional, quienes no solo disfrutaron de la preparación, sino que también se convirtieron en jueces al evaluar la calidad de cada plato y resaltar a quienes consideraron que fueron los más destacados de la jornada.

¿Cómo se definieron los salvados del reto en MasterChef Celebrity?

A diferencia de otros retos, este tuvo un giro especial, pues los comensales determinaban qué partes del plato de cada equipo habían sido sus favoritas.

Cada equipo se dividió entre los participantes como proteínas, granos o ensaladas, y de allí se eligió a un integrante que sobresalió por su ingrediente a cargo. Los votos y comentarios de los soldados fueron decisivos, pues en sus manos estuvo la posibilidad de que algunos participantes se libraran de la etapa de eliminación.

El criterio fue claro, sabor, organización y entrega en medio de un reto exigente, en el que además se evidenció la presión de cocinar en campo abierto con recursos limitados y bajo la mirada atenta de los jurados e invitados especiales.

¿Quiénes lograron dejar atrás el delantal negro en MasterChef Celebrity?

Uno de los momentos más emocionantes fue protagonizado por Valentina Taguado, quien finalmente logró quitarse el delantal negro que había llevado durante una semana llena de tensión y obstáculos.

David Sanín sorprendió a todos con su manejo de la presión y conquistó tanto al jurado como a los comensales.
David Sanín sorprendió a todos con su manejo de la presión y conquistó tanto al jurado como a los comensales. Foto Canal RCN

Para ella, este reconocimiento significó un respiro y la oportunidad de volver a disfrutar del programa sin la constante sensación de tener que despedirse después de cada reto.

A valentina se sumaron Patricia Grisales y David Sanín, quienes también fueron resaltados como piezas clave dentro de sus equipos. Patricia demostró firmeza, David manejó la presión para entregar un resultado a la altura de lo esperado y juntos marcaron la diferencia en una prueba que exigió más que la habilidad en la cocina.

¿Qué ocurrirá con el resto de los participantes en MasterChef Celebrity?

Aunque la alegría fue evidente para los ganadores del reto, el panorama no es tan alentador para los demás. El resto de los participantes deberá enfrentarse en el próximo capítulo al reto de eliminación, todos con delantal negro.

Valentina Taguado logró quitarse el delantal negro tras una semana llena de tensión y dificultades en la cocina.
Valentina Taguado logró quitarse el delantal negro tras una semana llena de tensión y dificultades en la cocina. Foto Canal RCN

La expectativa ahora se centra en quién logrará sobreponerse y adaptarse a condiciones adversas para convencer a un jurado cada vez más exigente, en esta ocasión, Valentina, Patricia y David celebran estar a salvo, mientras el resto se prepara para luchar por continuar en la cocina más famosa del país.

