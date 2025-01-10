Valentina Taguado perdió la calma y Ricardo no se quedó callado en MasterChef

El nuevo reto de campo de MasterChef Celebrity Colombia 2025 volvió a poner a prueba no solo el talento culinario, sino también su capacidad para trabajar en equipo bajo presión.

En esta ocasión, Valentina Taguado asumió la responsabilidad de preparar fríjoles para 35 comensales del Ejército Nacional, lo que parecía un plato que le daría tranquilidad terminó convirtiéndose en una fuente de estrés y tensiones con algunos de sus compañeros.

¿Por qué Valentina se sintió estresada en el reto en MasterChef?

Valentina eligió cocinar fríjoles, una receta con la que siempre se había sentido segura en su vida cotidiana, sin embargo, el reto no era para tres o cuatro personas, como está acostumbrada, sino para un grupo numeroso de soldados que esperaban un almuerzo contundente.

El cambio de escala le jugó en contra desde el inicio, la olla disponible resultó demasiado pequeña y la cocción no avanzaba, a esto se sumó la presión del tiempo y la mirada constante del jurado.

Nicolás de Zubiría, uno de los chefs encargados de evaluar, le sugirió a Valentina darle un giro a su propuesta, pues consideraba que la receta era demasiado básica para un reto de ese nivel. Ella, en medio del apuro, decidió agregar carne desmechada a los fríjoles.

¿Cómo fue la dinámica de Valentina Taguado con su equipo en MasterChef?

El equipo naranja, conformado por Valentina, Raúl Ocampo, Ricardo Vesga y Jorge Herrera, trató de mantenerse unido frente a las dificultades, pero el ambiente no fue del todo tranquilo. Si bien Raúl y Jorge intentaron respaldar a Valentina cuando la vieron estresada, hubo un momento de fricción con Ricardo Vesga.

Valentina Taguado vivió un momento crítico en MasterChef al cocinar frijoles para 35 soldados. Foto Canal RCN

Él cuestionó la forma en que ella estaba manejando el reto, llegando a decir que le faltaba sentido común para tomar decisiones en la cocina, Valentina estresada, respondió que no podía ayudarlo porque apenas lograba organizar su propia parte de la receta. Esta tensión generó incomodidad en el grupo, aunque todos terminaron colaborando para sacar adelante el plato.

¿Logrará el equipo naranja conquistar al jurado en MasterChef Celebrity?

Los fríjoles con carne desmechada, si bien tuvieron dificultades en su cocción, representan el esfuerzo de Valentina por innovar y no quedarse con un plato demasiado sencillo, la pregunta es si el sabor final estará a la altura de lo que se espera en un reto de campo.

Valentina Taguado, al límite en MasterChef: frijoles, estrés y tensiones. Foto Canal RCN

Este episodio dejó en evidencia que, más allá de las recetas, el verdadero reto en MasterChef Celebrity es la convivencia y la capacidad de sobreponerse a la presión, Valentina Taguado vivió uno de los días más difíciles desde que entró al programa, y aunque tuvo momentos de tensión con Ricardo Vesga, su equipo logró unirse para terminar el reto.