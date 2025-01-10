Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García sorprendió al celebrar importante logro tras ruptura con Altafulla

En las últimas horas, Karina García envió un emotivo mensaje a sus seguidores y agradeció por el apoyo incondicional que ha recibido.

Karina García y Andrés Altafulla en La casa de los famosos Colombia 2025.
Karina García, quien por estos días ha estado en el centro de la conversación luego de que confirmara de manera pública su ruptura con Andrés Altafulla, nuevamente sorprendió a sus seguidores al compartir un encantador video en el que celebró un acontecimiento importante.

¿Qué celebró Karina García por medio de sus historias en su cuenta de Instagram?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida creadora de contenido ha construido una enorme comunidad, apareció una vez más para celebrar que, gracias a su apoyo constante logró alcanzar 5 millones de seguidores en esta importante plataforma digital.

“Hoy no celebro un número, celebro cinco millones de corazones que caminan conmigo, que creen en mí, que me regalan su tiempo y su amor cada día, gracias por hacerme sentir tan acompañada en este sueño, los llevo en mi corazón”, fueron las palabras que escribió la influenciadora por medio de sus historias.

En el video, que compartió junto al emotivo texto, la también empresaria, decidió posar luciendo un vestido color blanco en donde además se le puede apreciar junto a una pequeña mesita sobre la que se encuentra un ponqué, el número 5 y la letra M.

¿Cómo celebró Karina García los 5 millones de seguidores?

Así mismo, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, expresó su gratitud hacia cada una de las personas que le envían su respaldo y continúan más firmes que nunca.

“Por siempre Team Karina García Oficiall con doble LL al final”, agregó, en una segunda historia en donde posó a la cámara enviando un beso.

Karina García y Andrés Altafulla en La casa de los famosos Colombia 2025.
¿Qué pasó entre Karina García y Altafulla y por qué terminaron?

Tras el revuelo que sigue generando la noticia, cabe señalar que fue la modelo y empresaria quien dio a conocer que, su relación con Altafulla se terminó, y aunque no reveló las razones exactas de esta decisión sí confirmó que su ruptura fue hace dos semanas.

“Sé que muchos de ustedes no se lo esperaban, pero quiero ser honesta. Con el corazón en la mano, quiero contarles que mi relación sentimental llegó a su fin”, escribió la modelo en un comunicado.

De acuerdo con las declaraciones de García, en este momento ambos tienen “contacto cero”, por lo que se encuentra en el proceso de sanar su corazón y aprender a soltar.

Karina García y Andrés Altafulla en La casa de los famosos Colombia 2025.
