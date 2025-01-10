Habló por primera vez la madre de B-King tras la muerte de su hijo: "sentí una corazonada"
En una reciente entrevista, Adriana Salazar reveló que, cuando su hijo le contó que viajaría a México sintió una "corazonada".
Adriana Salazar, madre del fallecido cantante B-King, quien fue reportado como desaparecido y días después hallado muerto en México, rompió el silencio y por primera vez se refirió a la pérdida de su hijo de manera pública.
¿Qué dijo Adriana Salazar, madre de B-King, tras el fallecimiento de su hijo?
En medio de una entrevista que concedió Salazar al podcast ‘Más Allá Del Silencio’, contó detalles del trágico hecho que le quitó a su hijo, en donde además contó su testimonio de cómo transcurrieron los últimos días desde que se confirmó la desaparición del cantante.
En un principio, Adriana recordó la ilusión de su hijo cuando le contó que lo habían contratado para ir a cantar a México, además de revelarle que detrás de está invitación a este país, estaba el Dj Regio Clown, sin embargo, confesó que, en ese momento cuando vio la foto del artista tuvo un mal presagio.
“Cuando yo vi a Regio, yo sentí algo, como que no me gustó mucho, sentí una corazonada”, dijo la mujer durante este espacio, pues aseguró que protegía mucho a su hijo.
Pese a ese sentimiento, Adriana reveló que prefirió no decirle nada a Bayron, pues no quería arruinar sus planes y echar a perder lo que con tanto esfuerzo estaba consiguiendo.
¿Qué detalles contó la mamá de B-King sobre la muerte de su hijo?
Finalmente, relató como B-King viajó el 11 de septiembre con destino a Ciudad de México e insistió en lo feliz que se encontraba su hijo de poder cumplir este sueño, quien emocionado le iba contando detalles de su llegada al lugar.
Así mismo, Salazar dio a conocer que, hasta ese momento B-King no se conocía con Regio Clown, pues el momento en el que los dos coinciden por primera vez se dio justamente en el aeropuerto cuando él llegó a recoger a su hijo.
¿Cuál fue el testimonio de la madre de B-King tras la trágica muerte de su hijo?
Luego de su exitoso debut el fin de semana en este país, fue el martes cuando Adriana vio las fotos y videos de su hijo entrenando en el gimnasio, lugar en el que fue visto por última vez con Regio, no obstante, relató que ese día no sostuvo ninguna conversación con él.
Las alarmas se encendieron cuando el miércoles en horas de la noche el mánager de su hijo se comunicó con ella para informarle que Bayron estaba desaparecido. Ella, por su parte, recordó entre lágrimas cómo la angustia se apoderó de sus pensamientos y a su cabeza vinieron los escenarios más trágicos.
En medio de su desgarradora versión de los hechos, Adriana contó que viajó a México el viernes 19 de septiembre, sin embargo, tras confirmarse el fallecimiento del intérprete, fue ella quien hizo el reconocimiento de su cuerpo a través de unas fotos en donde los tatuajes del pech0 fueron los que le permitieron identificar a su hijo.