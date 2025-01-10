Melissa Gate presumió la firma de su nuevo contrato con reconocida marca

Melissa Gate,finalista de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, sigue cosechando éxitos tras su salida del reality, pues recientemente presumió la firma de un importante proyecto que se aproxima.

¿Con qué marca firmó contrato Melissa Gate?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la exparticipante ha consolidado una comunidad de millones de seguidores, se mostró emocionada de poder compartir con su fandom este importante logro en su carrera, pues han sido años de trabajo intenso para conseguirlo.

En la publicación, que obtuvo miles de likes, se puede observar a la creadora de contenido paisa muy concentrada mirando fijamente la hoja del contrato que firmó con una reconocida marca de cabello.

Aunque Gate no reveló mayores detalles de esta nueva colaboración, si se dejó ver expectante por todo lo que se viene, pues, a lo largo de su permanencia en La casa de los famosos Colombia, demostró sus ganas de generar contenido y posicionarse como una de las figuras fuertes.

Melissa Gate presumió nueva colaboración con importante marca. Foto | Canal RCN.

¿Cómo reaccionó el fandom de Melissa Gate tras la firma de su nuevo contrato?

Como era de esperarse, usuarios de la plataforma, enviaron amorosos mensajes en lo que, junto a ella, celebraron este paso tan importante en su carrera, además expresaron sus sinceros deseos de que continúen abriéndose más puertas con nuevas marcas.

“Y lo que falta”, “¡Wow! La mejor embajadadora”, “Mi reina lo está logrando”, “No hay nadie mejor que represente esta marca”, “Te amo Meli Dios es bueno y tiene cosas grandes preparadas para ti”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Así presumió Melissa Gate su nueva colaboración con reconocida marca. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Emiro Navarro tras la nueva colaboración de Melissa Gate?

Uno de los mensajes que más llamó la atención, fue sin duda el de Emiro Navarro,quien también se unión para felicitar a su excompañera y amiga, “Me encanta esta colaboración”, comentó.

Por ahora, la antioqueña sigue trabajando en conseguir cada uno de sus objetivos como influenciadora, además de seguir entreteniendo a su “pandilla” con cada una de sus ocurrencias y dichos que divierten a miles que se identifican con su manera de hacer humor.