‘El Negro’ Salas reveló por qué no invitó a Melissa Gate a su boda: “No es tan cercana”

Fernando ‘El Negro’ Salas reveló por qué no invitó a Melissa Gate a su boda y cómo fue su vida tras el reality.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La confesión de ‘El Negro’ Salas tras no invitar a Melissa Gate. (Foto: Canal RCN)

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Fernando Salas conocido como ‘El Negro’ Salas contó para Buen día, Colombia la razón por la cual no invitó a Melissa Gate.

¿Cuándo se casó ‘El Negro’ Salas con Ana María Espinosa?

El recordado actor tras su paso por la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia contrajo matrimonio con Ana María Espinosa en una ceremonia que se llevó a cabo el pasado 19 de septiembre.

El negro salas reveló por qué no invitó a Melissa Gate a la boda
A través de redes sociales se conocieron detalles de la boda, realizada en la Hacienda Entre Ríos, a las afueras de Cali, con la presencia de familiares, amigos cercanos y algunos exparticipantes del reality con quienes compartió durante la convivencia.

Entre los asistentes estuvieron Emiro Navarro, Norma Nivia, Mateo Varela, Fernando Solórzano, Mauricio Gómez, Camilo Trujillo, así como La Liendra y Dani Duke. Sin embargo, algo que llamó la atención en redes sociales fue la ausencia de Melissa Gate con quien tenía una buena relación con ‘El Negro’ Salas.

¿Qué dijo ‘El Negro’ Salas sobre no invitar a Melissa Gate?

Los presentadores Orlando Liñán y Sandra Bohórquez, desde el parque principal de Palmira, interrogaron al actor, quien contó detalles de su boda.

Sin embargo, cuando le preguntaron por Melissa Gate, fue claro en señalar que invitó únicamente a las personas con quienes tenía más empatía.

“Melissa Gate no es tan cercana como para invitarla a la boda”, expresó el actor en vivo.

El actor explicó que lo que se vive dentro de La Casa de los Famosos Colombia es distinto a la vida real, donde logró congeniar más con otros participantes, al punto de mantener un grupo en común.

También reveló que habló con Yina Calderón, aunque aclaró que su relación con ella no siempre fue sencilla, algo que ya había mencionado previamente en un live.

Finalmente, el actor Fernando Salas confesó que le tomó dos meses desconectarse por completo después de su salida de La Casa de los Famosos Colombia.

“Tu sales como muy bien muy tranquilo pero en redes sociales todo es de La casa y llegó un momento en el que pensé yo quiero volver”.

El negro salas reveló por qué no invitó a Melissa Gate a la boda
