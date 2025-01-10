Jorge Herrera regresó a MasterChef Celebrity y las redes se llenaron con memes y reacciones

El regreso de Jorge Herrera a la cocina más importante del mundo MasterChef Celebrity se convirtió en uno de los momentos más comentados en redes sociales.

¿Cómo reaccionaron las celebridades al regreso de Jorge Herrera a MasterChef Celebrity?

Tras una votación entre los participantes activos, el actor, conocido por su papel de Hermes Pinzón en Yo soy Betty, la fea, obtuvo la mayoría de los votos y volvió a la competencia culinaria.

En el más reciente episodio permitió a Herrera reencontrarse con los chefs Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch, quienes le brindaron palabras de aliento.

Su reincorporación también obligó a equipos como los de Valentina Taguado y Raúl Ocampo a adaptarse a los nuevos retos con desventajas acumuladas.

Algunos compañeros recibieron a Jorge Herrera con entusiasmo, mientras que otros mostraron dudas sobre cómo su vuelta podía afectar la dinámica hacia los diez finalistas de MasterChef Celebrity.

El regreso de Jorge Herrera a MasterChef Celebrity desata memes y reacciones (Foto: Canal RCN)

Valentina Taguado fue una de las que reaccionó al reintegro del actor a la competencia. Aunque celebró su regreso, señaló que su voto se basó en la percepción de que Don Jorge era considerado uno de los concursantes más débiles, por lo que, si ingresaba alguien más fuerte, la competencia podría cambiar.

Su reincorporación no solo sorprendió a las celebridades que aún continúan en competencia, sino que también generó un intenso debate en redes sociales.

¿Qué dicen los memes y las redes tras el regreso de Jorge Herrera en MasterChef Celebrity?

Las redes sociales se llenaron de memes y comentarios sobre el retorno del actor a la competencia.

Algunos usuarios compartieron imágenes y videos relacionados con su personaje Don Hermes, acompañados de frases como: “Regresó Don Jorge y volvimos muchos” y “Don Jorge llegando nuevamente a MasterChef”.

También se popularizaron comparaciones divertidas con otros personajes de la televisión.

Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas. Algunos seguidores cuestionaron la actitud de ciertos participantes al darle la bienvenida a Jorge Herrera.

Sin duda, el regreso del actor genera un intenso debate e impacto en la competencia, ya que podría alterar el rumbo en la cocina más importante del mundo, que este año cumple 10 años, y mantiene a la audiencia atenta a cada episodio.