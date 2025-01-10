Nuevas pistas revelan detalles sobre la muerte de Micky Hair, el estilista de Ángela Aguilar

El pasado martes 30 de septiembre se conoció la triste noticia de la muerte de Miguel Ángel de la Mora Larios conocido como Micky Hair famoso por ser el estilista de celebridades mexicanas como Ángela Aguilar.

¿Qué le pasó al estilista Micky Hair, el estilista de Ángela Aguilar?

La muerte de Micky Hair ha generado conmoción en el mundo del entretenimiento y entre su comunidad digital, donde superaba los 168 mil seguidores en Instagram.

Este día Micky Hair compartió como todos los días varias historias en su cuenta personal sobre su rutina diaria como su entrenamiento en el gimnasio y su café matutino.

Según el reporte de las autoridades mexicanas dos sujetos a bordo de una motocicleta atacaron al joven de 28 años saliendo de su local comercial en Polanco de la Ciudad de México.

Aunque inicialmente se descartó que se tratara de un asalto y se presumía que De la Mora estaba vendiendo costosas pinturas en redes sociales, nuevos detalles salieron a la luz tras el hallazgo de nuevas pistas que darían el motivo real de su muerte.

Cámaras de seguridad ayudan a esclarecer la muerte de Micky Hair, el estilista de Ángela Aguilar. (Foto: AFP)

¿Qué nuevos detalles se conocen sobre la muerte del estilista de Ángela Aguilar?

La Fiscalía de la capital de México después de hacer el análisis correspondiente de las cámaras de vigilancia de la zona dieron como resultado a los presuntos responsables de la muerte de Micky Hair quienes habrían huido al Estado de México.

Además, medios locales compartieron información importante: entre las pertenencias que llevaba al momento de los hechos se encontró un documento sobre una transferencia bancaria de 1,7 millones de pesos mexicanos a una cuenta ya identificada en Jalisco.

El estilista de famosos como Ángela Aguilar y Kenia Os habría puesto una demanda en 2024 por presuntas amenazas en su contra por un dinero que presuntamente debía.

Tras la muerte de Miguel Ángel de la Mora, Ángela Aguilar se pronunció en su perfil de Instagram en la que escribió que duró es aceptar que ya no estás.