Florinda Meza rompe el silencio y defiende a Ángela Aguilar de las críticas
En medio de una entrevista, la actriz Florinda Meza salió en defensa de Ángela Aguilar y dejó claro su punta de vista frente a las críticas.
En las últimas horas, Florinda Meza, quien hace pocos meses estuvo en el centro de la polémica, rompió el silencio para salir en defensa de Ángela Aguilar,esto luego de las constantes críticas que ha recibido por su relación con Christian Nodal.
¿Por qué Florinda Meza salió en defensa de la cantante Ángela Aguilar?
De acuerdo con las declaraciones que dio la reconocida actriz recientemente, se mostró en desacuerdo con los comentarios negativos en contra de Aguilar, y no solo eso, pues además de expresarle su apoyo recordó cómo ella también enfrentó críticas en los últimos meses.
“Pobrecita, y no porque la comparan. Para empezar, es muy bonita y yo ya soy una vieja, pero era una joven bella a su edad… Ojalá que por su juventud no caiga en ese juego, porque no es la gente la que piensa así, es un pequeño mundillo que maneja las redes y hace creer cosas que no existen”, fueron las palabras que dijo la actriz en medio de una entrevista.
Allí, también insistió en que considera a Ángela una chica “buena y noble”, además de afirmar que ellos, refiriéndose a la intérprete y a su esposo Nodal, tienen derecho a rehacer su vida.
¿Qué dijo Florinda Meza sobre Ángela Aguilar?
Durante esta conversación, Meza se refirió a los constantes 4t4ques que recibió en el pasado cuando sostuvo una relación con Chespirito, situación que comparó con lo que ocurre en la actualidad con la pareja de cantantes.
Según la reconocida actriz, recordada por su participación en ‘El Chavo de 8’, existen muchas personas que insisten en “colgarse de la fama de otros” y que además inventa cosas, situación que ella misma describió como manipulación.
Pese a que, la viuda de Roberto Gómez Bolaños reconoció que en este punto de su vida no le afectan este tipo de opiniones, aseguró que, en parte le duele que porque considera que de su parte no ha hecho nada para provocarlas.
“El hecho de que yo sea fuerte no quiere decir que yo sea insensible”, afirmó, luego de expresar que a lo largo de los años que lleva expuesta a la opinión pública, ha aprendido a lidiar con los comentarios de la gente.