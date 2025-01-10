Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Florinda Meza rompe el silencio y defiende a Ángela Aguilar de las críticas

En medio de una entrevista, la actriz Florinda Meza salió en defensa de Ángela Aguilar y dejó claro su punta de vista frente a las críticas.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Florinda Meza posa para fotos durante conferencia de prensa de la película 'Dulce Familia' en Cinepolis Plaza Universidad - Ángela Aguilar se presenta en el escenario durante la 37° Entrega de Premio Lo Nuestro de Univision.
Florinda Meza rompió el silencio sobre Ángela Aguilar y las críticas. Foto | Canal RCN.

En las últimas horas, Florinda Meza, quien hace pocos meses estuvo en el centro de la polémica, rompió el silencio para salir en defensa de Ángela Aguilar,esto luego de las constantes críticas que ha recibido por su relación con Christian Nodal.

¿Por qué Florinda Meza salió en defensa de la cantante Ángela Aguilar?

De acuerdo con las declaraciones que dio la reconocida actriz recientemente, se mostró en desacuerdo con los comentarios negativos en contra de Aguilar, y no solo eso, pues además de expresarle su apoyo recordó cómo ella también enfrentó críticas en los últimos meses.

“Pobrecita, y no porque la comparan. Para empezar, es muy bonita y yo ya soy una vieja, pero era una joven bella a su edad… Ojalá que por su juventud no caiga en ese juego, porque no es la gente la que piensa así, es un pequeño mundillo que maneja las redes y hace creer cosas que no existen”, fueron las palabras que dijo la actriz en medio de una entrevista.

Allí, también insistió en que considera a Ángela una chica “buena y noble”, además de afirmar que ellos, refiriéndose a la intérprete y a su esposo Nodal, tienen derecho a rehacer su vida.

Ángela Aguilar posa en la sala de prensa durante la 22.a Entrega Anual del Latin GRAMMY en el MGM Grand Garden Arena.
Esto dijo Florinda Meza sobre las críticas que recibe Ángela Aguilar. Foto | Arturo Holmes.

¿Qué dijo Florinda Meza sobre Ángela Aguilar?

Durante esta conversación, Meza se refirió a los constantes 4t4ques que recibió en el pasado cuando sostuvo una relación con Chespirito, situación que comparó con lo que ocurre en la actualidad con la pareja de cantantes.

Florinda Meza (izq.) y su esposo Roberto Gómez Bolaños responden preguntas de periodistas durante una conferencia de prensa.
Florinda Meza salió en defensa de Ángela Aguilar. Foto | MAURICIO DUENAS.

Según la reconocida actriz, recordada por su participación en ‘El Chavo de 8’, existen muchas personas que insisten en “colgarse de la fama de otros” y que además inventa cosas, situación que ella misma describió como manipulación.

Pese a que, la viuda de Roberto Gómez Bolaños reconoció que en este punto de su vida no le afectan este tipo de opiniones, aseguró que, en parte le duele que porque considera que de su parte no ha hecho nada para provocarlas.

“El hecho de que yo sea fuerte no quiere decir que yo sea insensible”, afirmó, luego de expresar que a lo largo de los años que lleva expuesta a la opinión pública, ha aprendido a lidiar con los comentarios de la gente.

