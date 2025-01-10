Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
El noble gesto de Yeferson Cossio que fue aplaudido por miles de internautas

En las últimas horas, Yeferson Cossio sorprendió al mostrar su compromiso con las causas sociales del país.

Yeferson Cossio posa a la cámara sonriendo.
Yeferson Cossio fue aplaudido tras esterilizar a 400 perros. Foto | Canal RCN.

En las últimas horas, Yeferson Cossiollamó la atención en redes sociales, en esta oportunidad no por cuenta de si habitual contenido, sino por ser parte de una bonita iniciativa que fue aplaudida por miles de internautas.

¿Cuál fue el noble gesto que tuvo Yeferson Cossio?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el reconocido influenciador a construido una comunidad de millones de seguidores, mostró detalles de la jornada de esterilización que él lideró en donde más de 400 perros fueron beneficiados, actividad que, para muchos, es una muestra de su compromiso con las causas sociales.

En las grabaciones que el mismo creador de contenido compartió en sus historias, se puede observar con detalle el momento en el que, junto a varias personas, se encuentran abordando a los caninos, además, de profesionales y voluntarios encargados de hacer estos procedimientos.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el gesto de Yeferson Cossio de esterilizar a 400 perros?

Según lo dio a conocer el mismo creador de contenido, su apoyo con esta jornada no se limitó solamente a dar un aporte económico, sino hacer presencia en el lugar y poner su granito de arena para contribuir al cuidado de estas mascotas.

Como era de esperarse, la acción de Yeferson fue destacada por los usuarios de las redes sociales, quienes hablaron del impacto que tienen este tipo de campañas, especialmente evitar que se sigan reproduciendo animalitos y sea abandonados a su suerte.

“Dios te siga multiplicando todo lo que haces x ellos”, “Dios te bendiga siempre Cossio, ojalá hubiera más gente como tú”, “Cossio buen corazón... mil gracias por su ayuda”, “Tan lindo que eres, da gusto seguir personas como tú”, “Más gente como tú que ame los animales”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

¿Esta es la primera vez que Yeferson Cossio ayuda a causas sociales?

Cabe señalar que desde hace un par de años, Yeferson Cossio se ha mostrado comprometido con diversas problemáticas del país, por lo que esta no es la primera vez que el influencer sorprende al mostrar esta parte humana que lo caracteriza.

