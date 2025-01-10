La Segura reveló cómo el posparto afectó su relación con Ignacio Baladán

E

En medio de su participación en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, la creadora de contenido conocida como La Segura continúa siendo tendencia no solo por lo que vivió dentro del reality, sino también por lo que comparte en sus redes sociales.

La caleña decidió responder a varias preguntas de sus seguidores en Instagram, y uno de los temas que más llamó la atención fue su relación actual con Ignacio Baladán.

¿Cómo enfrentaron La Segura los cambios tras el posparto?

En la dinámica de preguntas y respuestas, un usuario le consultó si el proceso de posparto había transformado de manera profunda la relación con el chef uruguayo, una etapa que suele ser complicada para muchas mujeres y lejos de evadir el tema, La Segura habló con total sinceridad.

La creadora de contenido admitió que no fue un momento fácil y señaló que tanto ella como Ignacio pasaron por días en los que la presión, el cansancio y la adaptación a la nueva etapa de vida los llevaron a discutir y a replantear ciertas dinámicas en pareja, sin embargo, destacó que juntos encontraron la manera de sobrellevarlo.

Según sus palabras, esta etapa es una especie de prueba para las parejas, lo describió como un terreno donde, y si no hay bases sólidas, es muy fácil “resbalar”. En su caso, aseguró que lograron mantenerse unidos, aunque no negó que existieron diferencias que pusieron en jaque la relación durante un tiempo.

¿Qué significado tiene esta etapa en la historia personal de La Segura?

Para la influencer, el posparto no fue solo un reto físico y emocional, sino también un aprendizaje de vida expresó que a partir de ese proceso aprendió la importancia de la comunicación, de la paciencia y de aceptar que ninguna relación está exenta de crisis.

La Segura revela graciosa costumbre de Ignacio Baladán en casa. (Foto: Gladys Vega / Getty Images / AFP)

Al hablar sobre su experiencia, dejó ver que atravesar ese momento les permitió fortalecer ciertos aspectos como pareja y reafirmar su compromiso, aunque confesó que tuvieron enfrentamientos, también afirmó que ahora se encuentran en un mejor punto, disfrutando de su presente con mayor tranquilidad.

¿Cuál es el estado actual de la relación de La Segura con Ignacio Baladán?

La Segura fue clara al afirmar que hoy por hoy la relación con Ignacio marcha bien y aunque no ocultó los “agarrones” que tuvieron, subrayó que lograron superarlos y que ahora se enfocan en continuar su camino juntos.

La Segura e Ignacio dejan impactados a sus seguidores. (Foto Canal RCN).

El mensaje que dejó en redes fue percibido por sus seguidores pues en su caso, el posparto significó un desafío que, lejos de alejarlos, les dio herramientas para seguir adelante con más madurez y entendimiento.