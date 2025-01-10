Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Segura reveló cómo el posparto afectó su relación con Ignacio Baladán

La Segura sorprendió a sus seguidores al confesar los roces y aprendizajes que vivió con Ignacio Baladán tras el posparto.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
La Segura comparte su vida con Lucca
La Segura mostró su rutina diaria como mamá y creadora de contenido (Foto: Canal RCN)

E

En medio de su participación en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, la creadora de contenido conocida como La Segura continúa siendo tendencia no solo por lo que vivió dentro del reality, sino también por lo que comparte en sus redes sociales.

La caleña decidió responder a varias preguntas de sus seguidores en Instagram, y uno de los temas que más llamó la atención fue su relación actual con Ignacio Baladán.

Artículos relacionados

¿Cómo enfrentaron La Segura los cambios tras el posparto?

En la dinámica de preguntas y respuestas, un usuario le consultó si el proceso de posparto había transformado de manera profunda la relación con el chef uruguayo, una etapa que suele ser complicada para muchas mujeres y lejos de evadir el tema, La Segura habló con total sinceridad.

La creadora de contenido admitió que no fue un momento fácil y señaló que tanto ella como Ignacio pasaron por días en los que la presión, el cansancio y la adaptación a la nueva etapa de vida los llevaron a discutir y a replantear ciertas dinámicas en pareja, sin embargo, destacó que juntos encontraron la manera de sobrellevarlo.

 

Según sus palabras, esta etapa es una especie de prueba para las parejas, lo describió como un terreno donde, y si no hay bases sólidas, es muy fácil “resbalar”. En su caso, aseguró que lograron mantenerse unidos, aunque no negó que existieron diferencias que pusieron en jaque la relación durante un tiempo.

Artículos relacionados

¿Qué significado tiene esta etapa en la historia personal de La Segura?

Para la influencer, el posparto no fue solo un reto físico y emocional, sino también un aprendizaje de vida expresó que a partir de ese proceso aprendió la importancia de la comunicación, de la paciencia y de aceptar que ninguna relación está exenta de crisis.

La Segura y Baladán hacen reír a fans con divertido video
La Segura revela graciosa costumbre de Ignacio Baladán en casa. (Foto: Gladys Vega / Getty Images / AFP)

Al hablar sobre su experiencia, dejó ver que atravesar ese momento les permitió fortalecer ciertos aspectos como pareja y reafirmar su compromiso, aunque confesó que tuvieron enfrentamientos, también afirmó que ahora se encuentran en un mejor punto, disfrutando de su presente con mayor tranquilidad.

Artículos relacionados

¿Cuál es el estado actual de la relación de La Segura con Ignacio Baladán?

La Segura fue clara al afirmar que hoy por hoy la relación con Ignacio marcha bien y aunque no ocultó los “agarrones” que tuvieron, subrayó que lograron superarlos y que ahora se enfocan en continuar su camino juntos.

La Segura e Ignacio sorprenden con revelación inesperada
La Segura e Ignacio dejan impactados a sus seguidores. (Foto Canal RCN).

El mensaje que dejó en redes fue percibido por sus seguidores pues en su caso, el posparto significó un desafío que, lejos de alejarlos, les dio herramientas para seguir adelante con más madurez y entendimiento.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karina García y Andrés Altafulla en La casa de los famosos Colombia 2025. Karina García

Karina García sorprendió al celebrar importante logro tras ruptura con Altafulla

En las últimas horas, Karina García envió un emotivo mensaje a sus seguidores y agradeció por el apoyo incondicional que ha recibido.

Mario Alberto Yepes en MasterChef Celebrity 2025. Viral

Hija de Mario Yepes rompió el silencio y reveló si tiene retoques estéticos

A través de un video en su cuenta de TikTok, Miranda Yepes Villegas habló sin filtros sobre este polémico tema.

Yeferson Cossio posa a la cámara sonriendo. Yeferson Cossio

El noble gesto de Yeferson Cossio que fue aplaudido por miles de internautas

En las últimas horas, Yeferson Cossio sorprendió al mostrar su compromiso con las causas sociales del país.

Lo más superlike

El reto de campo se realizó en Tolemaida, donde los soldados del Ejército eligieron a los participantes más destacados. MasterChef Celebrity Colombia

¿Quiénes se salvaron del delantal negro en MasterChef Celebrity?

Valentina, Patricia y David se convirtieron en los grandes salvados del reto de campo en Tolemaida, alejándose del riesgo de eliminación.

Florinda Meza posa para fotos durante conferencia de prensa de la película 'Dulce Familia' en Cinepolis Plaza Universidad - Ángela Aguilar se presenta en el escenario durante la 37° Entrega de Premio Lo Nuestro de Univision. Ángela Aguilar

Florinda Meza rompe el silencio y defiende a Ángela Aguilar de las críticas

Blessd asiste a la 34° Edición de Premio Lo Nuestro a la Música Latina de Univision Blessd

Blessd sorprendió con millonaria oferta para comprar al Deportivo Pereira

Falleció reconocido compositor y poeta que dejó un importante legado. Talento internacional

El mundo de la música despide a un legendario compositor: ¿quién era?

Pareja Curiosidades

¿Qué significa tener una relación de pareja sana? Terapeuta da reflexiva respuesta