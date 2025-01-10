Altafulla respondió a críticas tras su ruptura con Karina: "los trapos sucios se lavan en casa"

La polémica sobre la vida sentimental de Altafulla ha crecido en las redes sociales después de las duras palabras que diferentes personajes de las plataformas digitales lanzaron en contra del cantante sobre su relación con Karina García.

Y lejos de quedarse callado, Altafulla decidió pronunciarse y dejó claro que no está dispuesto a caer en provocaciones ni a dejarse arrastrar por lo que otros digan sobre él.

¿Qué dijo Altafulla sobre las críticas tras su ruptura con Karina García?

Altafulla fue directo asegurando que "cada quién tiene que ocuparse de lo suyo" una frase con la que dejó clara su molestia y, al mismo tiempo, su decisión de no entrar en confrontaciones que considera innecesarias.

Para el cantante, lo que más importa es mantenerse fiel a sus convicciones y no permitir que otros distorsionen lo que vivió en su relación con Karina García

En su mensaje, destacó que, aunque lo critiquen, él no tiene nada que probarle a nadie, pues sabe cómo actuó y cuáles fueron sus intenciones durante el noviazgo, además, señaló que no está en su estilo responder críticas, tal como lo demostró durante su paso por la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, donde prefirió ignorar comentarios provocadores de algunos compañeros y enfocarse en su proceso dentro del reality.

¿Cómo recuerda Altafulla su relación con Karina García?

Altafulla expresó que la relación con Karina fue significativa para él y que siempre la recordará como una etapa llena de amor, y aunque aceptó que ya no están juntos, expresó que guarda esa experiencia con cariño y que no tiene la necesidad de desmentir rumores o entrar en una disputa.

La polémica entre Altafulla y Valentino sacude las redes con duras declaraciones. Foto Canal RCN

Según el creador de contenido Valentino Lázaro, Altafulla utilizó esa relación como plataforma para ganar reconocimiento, tener más entrevistas y consolidarse en el reality, sin embargo, el cantante sostiene que no necesita aclarar nada porque sabe la verdad de lo ocurrido y prefiere no dejarse llevar por la opinión ajena.

¿Qué motivó la polémica entre Karina y Altafulla?

La controversia llegó después de que un amigo cercano de Karina García, compartiera fuertes declaraciones en redes sociales, en las que acusó a Altafulla de victimizarse y de haber descuidado la relación con Karina al punto de dejar de hablarle en las últimas semanas.

Altafulla dejó claro que no entrará en provocaciones tras las críticas recibidas. Canal RCN

Además, insinuó que el cantante manipula para hacerse ver como un hombre sorprendido por la ruptura, lo que llegó a Altafulla en medio de una entrevista y lejos de entrar en una discusión abierta, reiteró que su filosofía de vida consiste en no dejarse dominar por lo que dicen los demás y tener claro lo que lo define como persona.