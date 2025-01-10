Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Altafulla reveló qué es lo que más extraña de Karina García: "Es una doble tusa"

Altafulla reveló que su mayor tristeza tras separarse de Karina García no es solo la tusa amorosa, sino la ausencia de Valentino.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Karina García y Andrés Altafulla en La casa de los famosos Colombia 2025.
La razón por la que Karina García y Altafulla terminaron. Foto | Canal RCN.

La ruptura entre Altafulla y Karina García, sigue siendo objeto de conversación, generando todo tipo de comentarios, pues lo que parecía ser una de las relaciones más comentadas del año término de manera inesperada.

Y aunque la noticia tomó por sorpresa a los seguidores, lo que más llamó la atención, es la forma en la que el artista se refirió a los hijos de su expareja.

¿Qué fue lo que más le dolió a Altafulla tras la separación?

Pues públicamente, confesó que el final de ese romance no sólo significó perder a Karina, sino también alejarse de los hijos de ella que llegaron a convertirse en parte importante de su vida cotidiana.

 

Altafulla, no oculto que lo más difícil de ese proceso ha sido dejar de compartir con Valentina e Isabella, y aunque no eran sus hijos biológicamente, afirmó que construyó con ellos un vínculo cercano al punto de verlos como si fueran propios.

El cantante habló con nostalgia de la rutina que compartían, y los momentos sencillos que le hacían parte de esa familia y describió su situación como una doble tusa, pues por un lado la tristeza de terminar la relación amorosa con Karina lo afecta y por el otro está la ausencia de sus hijos, especialmente Valentino, con quien tuvo una conexión muy especial.

¿Cómo se enteró Altafulla de la decisión de Karina García?

Uno de los momentos más reveladores fue cuando explicó que no conocía el comunicado de Karina García inicialmente y que hubiera preferido que la conversación se diera de manera privada antes de que se difundieran en redes sociales, pues la noticia lo tomó por sorpresa y lo enfrentó a especulaciones inmediatas.

Altafulla y Karina García
Altafulla confesó que extraña profundamente a Valentino, hijo de Karina García. /Canal RCN

Este detalle hizo que algunos seguidores interpretaran que la relación finalizó de forma inesperada, sin un cierre directo y de hecho han circulado versiones que dicen que la modelo habría comunicado de la ruptura para desestabilizar al artista.

¿Qué viene para Altafulla después de la ruptura?

Altafulla también dejó claro que su prioridad sigue siendo la música y expresó que cada escenario que pisa es una oportunidad para enfocarse en sus proyectos personales, y aunque reconoce que lo cuestionan sobre su vida personal, dice que para sus seguidores sus palabras, reflejan la habilidad de separar el plano privado y la vida pública, especialmente cuando es el romance lo que está en medio de un tema de conversación nacional.

Más allá de la tusa amorosa, el dolor de Altafulla está en la ausencia de Valentino. /Canal RCN

La historia con Karina García llegó a su fin, pero el recuerdo de los hijos de la modelo sigue marcando la vida de Altafulla, pues según su confesión en ellos se encontró un lazo profundo que ahora debe aprender a llevar con distancia.

