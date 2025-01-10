Lo que dijo WestCol de Aida Victoria en medio de su ruptura con Juan David Tejada: "era mi complemento"

En medio del revuelo que generó el anuncio del fin de la relación de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, recientemente se viralizó un video protagonizado por WestCol en el que se refirió a su pasada relación con la creadora de contenido.

¿Qué dijo WestCol sobre su relación con Aida Victoria Merlano?

WestCol, cuyo nombre real es Luis Fernando Villa Álvarez, sostuvo una relación de varios años que llegó a su fin en junio de 2024 luego de que Aida Victoria descubrió unos chats coqueteando con otra mujer.

Tras culminar su relación con el streamer, meses después, Merlano confirmó su noviazgo con Juan David Tejada y fruto de esa relación nació su primer hijo, sin embargo, el pasado viernes 26 de septiembre ambos dieron a conocer su decisión tomar rumbos distintos.

A raíz de esta ruptura, los internautas y seguidores de WestCol y Aida, no descartan la posibilidad de que ambos se den otra oportunidad, tanto así, que hasta se filtró una fotografía en la que supuestamente se comprobaría que estaban juntos, no obstante, ambos salieron a desmentir esta versión.

¿WestCol sigue enamorado de Aida Victoria Merlano? Internautas viralizan video

Aunque, según ellos, la imagen era falsa, recientemente los usuarios viralizaron un video en el que el streamer antioqueño se refirió a su noviazgo con Merlano y lo que para él significó tenerla en su vida, además de hablar de cómo se proyectaba con ella en un futuro.

“Yo con Aida quería hacer una vida guev*n, si me entiende, usted cree que importa la plata, los carros, la casa, los billetes, las mujeres, eso no importa en estos casos, papi, esa mujer era mi complemento, era mi media naranja, era mi otro pulmón, era todo para mí”, dijo el joven en medio de una conversación.

Frente a lo dicho por el streamer en su momento, muchos aseguran que no sería extraño que la expareja pudiera regresar, pues si algo quedó claro en la grabación, es que aún hay sentimientos de por medio.

Lo cierto, es que los fanáticos de este noviazgo mantienen su deseo de poder verlos de nuevo juntos y siendo una de las parejas más queridas del panorama digital.