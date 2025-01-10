Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Miss Universe Colombia: Vanessa Pulgarín enfrentó pregunta sobre su oratoria, así contestó

Un seguidor destacó todo sobre Vanessa Pulgarín, excepto su oratoria, así que la Miss Universe Colombia le respondió.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Vanessa Pulgarín
Miss Universe Colombia: Vanessa Pulgarín enfrentó pregunta sobre su oratoria | Foto del Canal RCN.

Hace pocos días Colombia conoció a su nueva Miss Universe: la antioqueña Vanessa Pulgarín. Luego de la elección, las opiniones fueron diversas y por eso la reina decidió hablar.

Vanessa Pulgarín participó en la propuesta de Miss Universe Colombia, el reality, un formato en el que las candidatas para ir a Miss Universo pasaron por diferentes pruebas y se dieron a conocer ante el público.

¿Qué dicen de la oratoria de Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia 2025?

Desde el primer momento, la paisa ganó favoritismo, además de que la recordaban porque fue virreina nacional en otro concurso.

En la gran final, Vanessa Pulgarín demostró desempeño en pasarela y un porte único, pero resulta que generó distintas apreciaciones por su oratoria a la hora de responder la pregunta definitiva. En consecuencia, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar.

"Vanessa Pulgarín es una mujer hermosa y talentosísima, pero quiero que se prepare más en la oratoria", escribió un internauta.

Vanessa Pulgarín
Vanessa Pulgarín coronada como Miss Universe Colombia 2025 | Foto del Canal RCN.

Al siguiente día de ser coronada, Pulgarín estuvo en gira de medios y, por supuesto, arribó a las instalaciones del Canal RCN. Allí se enfrentó a los comentarios y respondió en relación con el tema de la oratoria.

¿Qué respondió Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia, sobre su oratoria?

La nueva Miss Universe Colombia 2025 reconoció que ser reina no es fácil y que los nervios a veces juegan en contra, pero destacó que se desenvuelve muy bien a las cámaras y espera hacer la mejor representación a nivel global en Miss Universe, cuya fecha está prevista para el mes de noviembre en Tailandia.

Vanessa Pulgarín
Vanessa Pulgarín anhela destacar en Miss Universe | Foto del Canal RCN.

"Me encanta porque nunca somos perfectos, siempre hay que seguir trabajando. Por ejemplo, yo me desenvuelvo superbién en entrevistas, en conversaciones, pero hay veces que cuando uno está nervioso en un escenario y tiene tanta responsabilidad se siente nervioso; está bien, pero hay que trabajar en ello", aseguró Vanessa Pulgarín.

La respuesta de la reina de todos los colombianos generó aplausos y admiración, pues aceptó que no es perfecta, pero es consciente de sus fortalezas para cada día ser una mejor versión de sí misma, en especial cuando viaje hasta Tailandia.

