Esta es la primera fotografía de Altafulla tras terminar su relación con Karina García

El cantante Andrés Altafulla, ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, es tendencia y no precisamente por su música, sino porque se informó que terminó su relación amorosa con Karina García.

Aunque la pareja derrochaba cariño en redes sociales, Karina García fue la encargada de revelar que ya no es novia de Altafulla. Sin embargo, no se sabe el detonante de la ruptura y los seguidores piden que lo aclaren todo.

Se acabó el amor de Karina García y Altafulla | Foto del Canal RCN.

¿Cuál es la primera fotografía de Altafulla tras terminar con Karina García?

Sin esperarlo, Altafulla tenía compromisos en el matutino de Buen día, Colombia. El artista llegó a las instalaciones del Canal RCN horas después de que Karina lanzó el comunicado del quiebre sentimental.

En ese sentido, aunque el artista se refirió a su música y lo nuevo que se viene para su carrera, también charló sobre su ahora exnovia. Inclusive, el matutino del Canal RCN le tomó la primera fotografía tras el rompimiento y la compartió en sus redes sociales.

En el post, Altafulla apareció con un outfit urbano compuesto por gafas, gorra, pantalón ancho de mezclilla, camisa a rayas y camiseta básica de color blanco. Pese a que no estaba con el mejor ánimo, el barranquillero enamoró con su aspecto.

Lo anterior porque en la instantánea impuso su estilo, pero se prevé que usó las gafas para ocultar la tristeza amorosa, además de que en la entrevista como tal en Buen día, Colombia, el artista no se vio con su actitud y energía al 100% como normalmente suele hacerlo.

¿Cómo reaccionó Altafulla a la confirmación de su ruptura con Karina García?

Respecto al comunicado de la confirmación del fin de la relación, Altafulla respondió que siempre había mantenido su postura y, ante todo, revelar la noticia no era algo que le correspondiera.

Altafulla se encuentra en un buen momento de su carrera musical | Foto del Canal RCN.