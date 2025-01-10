Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Revelan detalles del funeral de B-King, ¿cuándo y dónde será?

Hermana de B-King reveló detalles de lo que será la despedida del artista.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Sepelio de B-King
Datos del sepelio de B-King/Canal RCN

Stefanía Agudelo, hermana del cantante B-King, reveló a sus miles de fanáticos detalles de lo que será el sepelio del artista.

¿Cuándo y dónde será el funeral de B-King?

La hermana del artista reveló una historia a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 180 mil seguidores, donde agregó una imagen en la que dio a conocer los datos de las exequias del cantante.

Según reveló la ceremonia fúnebre se dará este 2 de octubre en el Campo de paz en la ciudad de Medellín, donde residía el artista a las 2:00 p.m.

¿Qué petición hizo la hermana de B-King a los fanáticos del artista para el funeral?

La mujer pidió a sus seguidores que esperaban verlos vestidos de color blanco para reiterar su mensaje de amor y paz.

"Mañana nos reuniremos para honrar la vida de Byron y despedirlo como se merece (...) Nos gustaría pedirles que asistan vestidos de blanco como símbolo de paz y luz", escribió.

Cabe recordar que, según detalló en entrevista con Noticias RCN el cuerpo del artista llegaba a Colombia este 30 de septiembre luego de que su mamá hiciera el reconocimiento correspondiente.

Recordemos que, el artista fue hallado sin vida en las calles de un municipio en México, a donde habría viajado a promocionar su música.

Los hechos de su muerte todavía no se han conocido, por lo que, las autoridades correspondientes se encuentran realizando sus respectivas investigaciones para esclarecer los hechos.

Recientemente, la hermana del artista señaló que al principio intentó buscar culpables por todo lado, pero entendió que debe dejar todo en manos de la justicia, que son quienes deben encontrar la verdad de lo sucedido.

Por ahora, los fanáticos del artista siguen demostrándole todo su apoyo y cariño a su familia en este momento tan difícil para ellos.

Por otra parte, muchos se cuestionaron sobre su la Dj Marcela Reyes, expareja del cantante, asistirá al sepelio debido a que no tiene contacto con la familia del artista, según han dado a conocer.

Cabe destacar que, la empresaria ha confesado lo "devastada" que ha estado tras la noticia y todo lo que le ha ocurrido alrededor.

