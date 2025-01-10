Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Vanessa Pulgarín generó preocupación al aparecer llorando en redes: “Ustedes me tienen así”

Vanessa Pulgarín causó preocupación al compartir un video llorando. Además, explicó lo que ha sentido desde que tiene la corona.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Vanessa Pulgarín causa preocupación al aparecer llorando en video.
¿Cuál fue la razón por la que Vanessa Pulgarín lloró en un video? | Foto: Canal RCN

El pasado domingo 28 de septiembre, Vanessa Pulgarín acaparó la atención mediática al ser coronada como la nueva Miss Colombia 2025 tras el gran desempeño que demostró a lo largo del certamen de belleza Miss Universe Colombia, el reality, una producción del Canal RCN.

Además, Vanessa ha dividido múltiples comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras causar preocupación por parte de sus seguidores al romper en llanto en una de sus publicaciones.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la razón por la que Vanessa Pulgarín rompió en llanto?

Cabe destacar que Vanessa Pulgarín está atravesando por un importante momento de su vida a nivel profesional, pues le ha demostrado a su público que la disciplina ha sido base fundamental para ser una gran representante y llevar en alto el nombre del país en Miss Universe, el cual se llevará a cabo en Tailandia.

Vanessa Pulgarín causa preocupación al aparecer llorando en video.
Vanessa Pulgarín reaccionó en llanto tras comentarios de internautas. | Foto: Canal RCN

Recientemente, Vanessa compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 500 mil seguidores, un emotivo video en el que aparece llorando y muchos de sus seguidores se preocuparon al respecto:

“Ustedes me tienen así. No he tenido el tiempo para ver todos los mensajes y todos los videos que han hecho. Acá estoy tomándome el tiempo para ver detenidamente todo. Colombia, te amo, o sea, wow. ¿Qué es esta emoción?”, añadió Vanessa en la descripción de la publicación.

Artículos relacionados

Sin duda, el motivo de las lágrimas de Vanessa Pulgarín se trató acerca de los especiales mensajes que ha recibido por parte de los internautas, quienes le han dado un especial apoyo desde que obtuvo la corona.

Vanessa Pulgarín causa preocupación al aparecer llorando en video.
Así reaccionó Vanessa Pulgarín al ganar la corona de Miss Colombia 2025? | Foto: Canal RCN

Artículos relacionados

¿Cómo celebró Vanessa Pulgarín el triunfo de Miss Colombia 2025?

Es clave mencionar que una de las candidatas preferidas por parte del público es Vanessa Pulgarín, pues ha demostrado a lo largo de su vida que está sumamente orgullosa de todo el trabajo que realizó a lo largo de la competencia.

También, la reina de belleza celebró de manera especial la gran felicidad que ha sentido desde que se le otorgó el título de Miss Colombia 2025 y en sus redes sociales, celebró con emotividad, expresando las siguientes palabras:

“Lo que para mi familia siempre fue un sueño, en mí se convirtió en un anhelo que no podía dejar de perseguir. Muchas veces me dijeron que hablara menos de soñar, pero yo podía. Soñar es parte de mí. Este logro nace de esa ilusión que comporto con mis papás y se fortalece con el amor, la entrega y el compromiso”, agregó Vanessa.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Juan David Tejada mostró la situación que está pasando Talento nacional

Expareja de Aida Victoria Merlano reveló la difícil situación que atraviesa: "Les pido una oración"

Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano, genera preocupación al mostrar lo que está viviendo con familiar.

Marcelo Cezán estará en La casa de los famosos 3 Marcelo Cezán

Marcelo Cezán estará en La casa de los famosos Colombia 3: así lo anunció Carla Giraldo

Carla Giraldo compartió su efusiva reacción al reencontrarse con Marcelo Cezán para La casa de los famosos 3: "Me tocó con él".

ChatGPT y Natalia París: el curioso test que le mostró posibles rasgos de autismo Natalia París

Natalia París reveló que un test en ChatGPT le indicó posibles rasgos de autismo

Natalia París sorprendió al confesar que, tras realizar un test en ChatGPT, descubrió posibles rasgos de autismo en ella.

Lo más superlike

Blessd fue demandado por el mánager de Pirlo por presunto secuestro Blessd

Blessd enfrenta demanda por parte de un mánager en la Fiscalía por presunto secuestro

Blessd se encuentra en medio de una polémica, luego de que el mánager del artista Pirlo lo demandara ante la Fiscalía por secuestro.

El actor Carlos Arau falleció Talento internacional

¡Luto en la televisión! Falleció el actor Carlos Arau a sus 54 años: esto se sabe

Raúl Ocampo respondió si le gusta Valeria Aguilar MasterChef Celebrity Colombia

Raúl Ocampo de MasterChef reveló lo que siente por Valeria Aguilar, ¿le gusta?

Se conocen nuevos detalles de la muerte del estilista de Ángela Aguilar Ángela Aguilar

Nuevas pistas revelan detalles sobre la muerte de Micky Hair, el estilista de Ángela Aguilar

Pareja Curiosidades

¿Qué significa tener una relación de pareja sana? Terapeuta da reflexiva respuesta