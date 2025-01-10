Vanessa Pulgarín generó preocupación al aparecer llorando en redes: “Ustedes me tienen así”

El pasado domingo 28 de septiembre, Vanessa Pulgarín acaparó la atención mediática al ser coronada como la nueva Miss Colombia 2025 tras el gran desempeño que demostró a lo largo del certamen de belleza Miss Universe Colombia, el reality, una producción del Canal RCN.

Además, Vanessa ha dividido múltiples comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras causar preocupación por parte de sus seguidores al romper en llanto en una de sus publicaciones.

¿Cuál fue la razón por la que Vanessa Pulgarín rompió en llanto?

Cabe destacar que Vanessa Pulgarín está atravesando por un importante momento de su vida a nivel profesional, pues le ha demostrado a su público que la disciplina ha sido base fundamental para ser una gran representante y llevar en alto el nombre del país en Miss Universe, el cual se llevará a cabo en Tailandia.

Vanessa Pulgarín reaccionó en llanto tras comentarios de internautas. | Foto: Canal RCN

Recientemente, Vanessa compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 500 mil seguidores, un emotivo video en el que aparece llorando y muchos de sus seguidores se preocuparon al respecto:

“Ustedes me tienen así. No he tenido el tiempo para ver todos los mensajes y todos los videos que han hecho. Acá estoy tomándome el tiempo para ver detenidamente todo. Colombia, te amo, o sea, wow. ¿Qué es esta emoción?”, añadió Vanessa en la descripción de la publicación.

Sin duda, el motivo de las lágrimas de Vanessa Pulgarín se trató acerca de los especiales mensajes que ha recibido por parte de los internautas, quienes le han dado un especial apoyo desde que obtuvo la corona.

Así reaccionó Vanessa Pulgarín al ganar la corona de Miss Colombia 2025? | Foto: Canal RCN

¿Cómo celebró Vanessa Pulgarín el triunfo de Miss Colombia 2025?

Es clave mencionar que una de las candidatas preferidas por parte del público es Vanessa Pulgarín, pues ha demostrado a lo largo de su vida que está sumamente orgullosa de todo el trabajo que realizó a lo largo de la competencia.

También, la reina de belleza celebró de manera especial la gran felicidad que ha sentido desde que se le otorgó el título de Miss Colombia 2025 y en sus redes sociales, celebró con emotividad, expresando las siguientes palabras: