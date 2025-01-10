Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Blessd enfrenta demanda por parte de un mánager en la Fiscalía por presunto secuestro

Blessd se encuentra en medio de una polémica, luego de que el mánager del artista Pirlo lo demandara ante la Fiscalía por secuestro.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Blessd fue demandado por el mánager de Pirlo por presunto secuestro
Blessd es demandado en Fiscalía por presunto secuestro. (Foto izquierda: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP | Foto derecha: Freepik)

Un nuevo escándalo envuelve al reguetonero paisa Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd. El diario El Tiempo reveló que en la Fiscalía avanza una investigación en su contra por presunto secuestro y amenazas contra el mánager del artista Pirlo.

Artículos relacionados

¿Por qué la Fiscalía colombiana avanza una investigación contra Blessd?

De acuerdo con el medio de comunicación ya mencionado, el pasado 24 de septiembre, el fiscal 14 de especializado del Gaula de Medellín, Gustavo Adolfo Vanegas, presentó un informe detallado al Tribunal Superior de la ciudad, donde especifica una demanda realizada por Iván Andrés Galindo Navia, mánager del cantante Pirlo, con el que Blessd grabó en mayo de 2024 el videoclip 'WYA Remix Black and Yellow' junto a J Abdiel, Izaak y Anuel AA.

Según el demandante, el intérprete de ‘Mírame’ lo habría acusado de robarle joyas a finales de 2024 y, para recaudar pruebas, presuntamente lo habría secuestrado junto al artista Pirlo y a su equipo de trabajo.

Blessd fue demandado por el mánager de Pirlo por presunto secuestro
Blessd se ve envuelto en una situación con la Fiscalía por presunto secuestro. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP)

Artículos relacionados

¿Qué hechos menciona la denuncia del mánager de Pirlo contra Blessd?

Iván Galindo declaró en su demanda que tras la grabación del videoclip, el joven de 25 años los citó días después en el sector Alto de las Palmas, donde los esperaba con su jefe de seguridad, Néstor, su mánager, Santiago Jaramillo, y varios hombres encapuchados para interrogarlos.

Galindo declaró que él y su equipo fueron amenazados, golpeados y despojados de sus celulares, cuyas claves también les exigieron, para declararlos culpables de aquel robo que vivió el artista.

Mánager de Pirlo demanda a Blessd por presunto secuestro
Blessd es acusado de presuntamente secuestrar al mánager del artista Pirlo, al cantante y su equipo. (Foto: Dimitrios Kambouris/Getty Images for Spotify/AFP)

Añadió que los obligaron a realizarse una prueba de sangre, debido a que durante el robo quedó un rastro en una de las paredes.

Finalmente, tras una hora y media de interrogación, fueron dejados en libertad y amenazados de no contar lo sucedido.

Artículos relacionados

¿Qué ha dicho Blessd frente a la denuncia en su contra?

El abogado del cantante paisa Luis Ángel López expresó que todo es una mentira y recalcó que su cliente no ha sido notificado formalmente de ninguna imputación.

Los señalamientos son falsos. Blessd no es ningún secuestrador. La versión de Pirlo ha cambiado varias veces y no vamos a prestarnos a darle escenario a esa denuncia”, señaló para El Tiempo.

Por ahora, el caso sigue en investigación mientras se adelantan diligencias clave para fortalecer el acervo probatorio, entre ellas verificaciones en terreno y análisis técnicos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Revelan cartel por días del Festival Estéreo Picnic 2026 Estéreo Picnic

Así quedó la programación del Festival Estéreo Picnic 2026: artistas, fechas y escenarios

Festival Estéreo Picnic 2026 confirma fechas y cartel por días con Tyler, The Creator, The Killers y Sabrina Carpenter.

Ella es la bella hija de Fonseca que cumplió 15 años. Fonseca

Ella es la hija de Fonseca, quien ya cumplió 15 años: así luce y el parecido con su padre sorprende

Fonseca celebró los 15 años de su hija Paz, quien divide opiniones con su belleza y el parecido con su padre.

Nicki Minaj y Cardi B pelean en redes Cardi B

Cardi B y Nicki Minaj reavivan su rivalidad con explosiva pelea en redes

Cardi B y Nicki Minaj reavivaron su enemistad en X con ataques personales que incluyeron familia, música y acusaciones.

Lo más superlike

Marcelo Cezán estará en La casa de los famosos 3 Marcelo Cezán

Marcelo Cezán estará en La casa de los famosos Colombia 3: así lo anunció Carla Giraldo

Carla Giraldo compartió su efusiva reacción al reencontrarse con Marcelo Cezán para La casa de los famosos 3: "Me tocó con él".

El actor Carlos Arau falleció Talento internacional

¡Luto en la televisión! Falleció el actor Carlos Arau a sus 54 años: esto se sabe

Raúl Ocampo respondió si le gusta Valeria Aguilar MasterChef Celebrity Colombia

Raúl Ocampo de MasterChef reveló lo que siente por Valeria Aguilar, ¿le gusta?

Se conocen nuevos detalles de la muerte del estilista de Ángela Aguilar Ángela Aguilar

Nuevas pistas revelan detalles sobre la muerte de Micky Hair, el estilista de Ángela Aguilar

Pareja Curiosidades

¿Qué significa tener una relación de pareja sana? Terapeuta da reflexiva respuesta