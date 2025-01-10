Blessd enfrenta demanda por parte de un mánager en la Fiscalía por presunto secuestro

Un nuevo escándalo envuelve al reguetonero paisa Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd. El diario El Tiempo reveló que en la Fiscalía avanza una investigación en su contra por presunto secuestro y amenazas contra el mánager del artista Pirlo.

¿Por qué la Fiscalía colombiana avanza una investigación contra Blessd?

De acuerdo con el medio de comunicación ya mencionado, el pasado 24 de septiembre, el fiscal 14 de especializado del Gaula de Medellín, Gustavo Adolfo Vanegas, presentó un informe detallado al Tribunal Superior de la ciudad, donde especifica una demanda realizada por Iván Andrés Galindo Navia, mánager del cantante Pirlo, con el que Blessd grabó en mayo de 2024 el videoclip 'WYA Remix Black and Yellow' junto a J Abdiel, Izaak y Anuel AA.

Según el demandante, el intérprete de ‘Mírame’ lo habría acusado de robarle joyas a finales de 2024 y, para recaudar pruebas, presuntamente lo habría secuestrado junto al artista Pirlo y a su equipo de trabajo.

Blessd se ve envuelto en una situación con la Fiscalía por presunto secuestro. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP)

¿Qué hechos menciona la denuncia del mánager de Pirlo contra Blessd?

Iván Galindo declaró en su demanda que tras la grabación del videoclip, el joven de 25 años los citó días después en el sector Alto de las Palmas, donde los esperaba con su jefe de seguridad, Néstor, su mánager, Santiago Jaramillo, y varios hombres encapuchados para interrogarlos.

Galindo declaró que él y su equipo fueron amenazados, golpeados y despojados de sus celulares, cuyas claves también les exigieron, para declararlos culpables de aquel robo que vivió el artista.

Blessd es acusado de presuntamente secuestrar al mánager del artista Pirlo, al cantante y su equipo. (Foto: Dimitrios Kambouris/Getty Images for Spotify/AFP)

Añadió que los obligaron a realizarse una prueba de sangre, debido a que durante el robo quedó un rastro en una de las paredes.

Finalmente, tras una hora y media de interrogación, fueron dejados en libertad y amenazados de no contar lo sucedido.

¿Qué ha dicho Blessd frente a la denuncia en su contra?

El abogado del cantante paisa Luis Ángel López expresó que todo es una mentira y recalcó que su cliente no ha sido notificado formalmente de ninguna imputación.

Los señalamientos son falsos. Blessd no es ningún secuestrador. La versión de Pirlo ha cambiado varias veces y no vamos a prestarnos a darle escenario a esa denuncia”, señaló para El Tiempo.

Por ahora, el caso sigue en investigación mientras se adelantan diligencias clave para fortalecer el acervo probatorio, entre ellas verificaciones en terreno y análisis técnicos.