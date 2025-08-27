Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así reaccionó Blessd tras la caída de un camarógrafo en pleno concierto

El cantante Blessd llamó la atención en las últimas horas luego de que un camarógrafo de su equipo sufriera un accidente.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Blessd asiste a Premios Tu Música Urbano 2022.
Blessd sorprendió con noble gesto a un camarógrafo. Foto | Jose R. Madera.

Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessdo ‘El Bendito’, se convirtió en tema de conversación en las últimas horas, luego de que se hiciera viral un video en el que quedó registrado el noble gesto que tuvo con una persona en pleno concierto.

¿Qué pasó con Blessd en medio de un concierto? Su gesto se hizo viral

A través de redes sociales empezó a circular una corta grabación del momento que protagonizó el cantante en medio de uno de sus más recientes shows, en donde ayudó a uno de los camarógrafos que estaba filmando su presentación.

En el video se puede observar con detalle cómo el artista al percatarse de que el hombre sufrió una caída en el escenario de inmediato actúa para ayudarlo a levantarse.

Por su puesto, el acto de amabilidad por parte del intérprete de ‘Mírame’ con la persona integrante de su equipo de trabajo, ha sido motivo de aplausos entre los internautas quienes reconocieron este gesto como una muestra de su grandeza.

Blessd asiste a la 34° Edición de Premio Lo Nuestro a la Música Latina de Univision.
Blessd y su noble gesto con camarógrafo en pleno concierto. Foto | Rodrigo Varela.

¿Por qué Blessd se encuentra en medio de la polémica en los últimos días?

Por otro lado, cabe señalar que, en los últimos días el cantante ha estado en el centro de la atención mediática, esto luego de que hiciera pública su relación con la creadora digital Manuela QM.

Y es que, su nueva aparición con Manuela generó controversia entre los internautas, especialmente los seguidores de La Suprema, su anterior pareja y con quien terminó su relación hace pocas semanas, situación que, como era de esperarse, ha sido duramente cuestionada por los usuarios.

Blessd asiste a Casa Spotify Miami en The Wynwood Marketplace.
Blessd fue aplaudido por su noble gesto en pleno show. Foto | Dimitrios Kambouris.

Por su parte, el cantante de reguetón ha hecho pública su posición respecto al momento que vive actualmente, y que en medio de una transmisión en vivo se mostró agradecido por el éxito de su carrera musical pero también por la compañía de Manuela en este punto de su vida.

Por ahora, Blessd, continúa enfocado en seguir destacándose como artista y, pues sin duda, hoy en día es uno de los intérpretes urbanos más escuchados del país.

