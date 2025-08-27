Yina Calderón confrontó a Karola tras polémicas declaraciones: "tiene la realidad alterada"

Yina Calderón,popular por dar a conocer su opinión sin ningún tipo filtro, nuevamente fue tema de conversación luego que decidiera contradecir las declaraciones que hizo recientemente, Karola, una de las amigas más cercanas de Emiro Navarro.

Artículos relacionados Melissa Gate Melissa Gate sufrió ataque de un perro en el rostro en medio de un evento público

¿Qué dijo Yina Calderón en contra de Karola, la amiga de Emiro Navarro?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la polémica creadora de contenido acumula una comunidad de miles de seguidores, apareció en las últimas horas para desmentir lo dicho por Karola respecto al reality en el que actualmente se encuentra participando.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la comedia! Falleció reconocido humorista en graves condiciones

Y es que, según lo mencionó Calderón, la amiga de Emiro habría asegura que el programa en el que está participando tuvo mayor éxito que La casa de los famosos Colombia 2025.

Artículos relacionados Yina Calderón Sofía Avendaño criticó el aspecto físico de Juliana Calderón, esto dijo

Frente a esto, Yina decidió no solo responder de manera contundente, sino también aprovechó para darles un “secreto” a los famosos que aspiran ser parte de la tercera temporada.

“Ustedes saben que Karola es santa de mi devoción, me cae súper bien, incluso la he apoyado, pero está con la realidad alterada, no hay un reality en este momento, que haya igualado La casa de los famosos dos”, señaló la influenciadora y empresaria.

Yina Calderón contradijo las palabras de Karola. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Yina Calderón contradijo las declaraciones de Karola?

Más adelante, la exparticipante de la segunda temporada no dudó en afirmar que el éxito del programa en el que ella estuvo, se dio gracias a cada una de las personalidades tan marcadas de sus compañeros de competencia, pues, según ella, el truco para que un reality tenga este impacto, está en que cada persona se muestre auténtica.

Yina Calderón cuestionó las palabras de Karola, amiga de Emiro Navarro. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue el consejo de Yina Calderón para los futuros participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia?

En medio de su aparición por medio de sus historias, la empresaria de fajas quiso aconsejar a los futuros participantes, haciendo énfasis en que además de generar polémica al interior del juego, es importante que cada uno resalte los rasgos de su personalidad que los hacen únicos.

Así mismo, insistió que algo fundamental para que el programa se vuelva atractivo, es lograr que el público se siente identificado con sus historias.