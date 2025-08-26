En las últimas horas, Sofía Avendañonuevamente generó revuelo en las redes sociales luego de que decidiera arremeter contra la empresa de fajas de Yina Calderón.

¿Por qué Sofía Avendaño arremetió contra la empresa de fajas de Yina Calderón?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la modelo acumula miles se seguidores, compartió unas controversiales historias en las que aseguró que la marca de Yina Calderón la habría usado como estrategia de marketing para el lanzamiento de una nueva prenda.

Según lo comentó la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, dicha prenda lanza por Calderón habría estado inspirada en ella, tanto así que hasta aseguró que “amaneció con nuevo emprendimiento”.

“Siempre les he dicho que no me gusta usar manga corta porque no me gusta mostrar mis tatuajes del pasado, pero para las robustas como ellas es una buena opción usar mangas largas para que oculten la flacidez que tienen en sus brazos”, aseguró Avendaño haciendo referencia a Yina y Juliana Calderón.

Sofía Avendaño se fue en contra de Juliana Calderón. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue la razón por la que Sofía Avendaño se fue contra Juliana Calderón?

Además de asegurar que todos, incluidas las hermanas Calderón, tienen que nombrarla a ella para “suenen”, compartió un video por medio de sus historias en donde se observa a Juliana luciendo la mencionada prenda llamada Body Sofía Avendaño.

Allí, una vez más, la exhabitante de la casa más famosa del país se fue en contra de Juliana, esta vez, no solo argumentando que se inspiraron en ella, sino también criticó duramente su físico, “les cuento que acá en la modelo pueden ver que es perfecto porque le tapa los machetazos y fibrosis”, señaló.

Sofía Avendaño hizo fuerte acusación sobre empresa de Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Sofía Avendaño sobre Juliana Calderón?

Más adelante, se refirió a los procedimientos estéticos que se han realizado asegurando que los resultados no han sido los mejores, además de insinuar que, aunque han logrado reducir de peso, el rostro sigue igual.

Finalmente, la modelo insistió en que esta prenda es perfecta para mejorar la apariencia de la flacidez, especialmente en la zona de los brazos, además, recalcó que el color negro es la mejor opción.

Hasta el momento, ni Yina Calderón ni su hermana Juliana se han pronunciado al respecto, por lo que muchos esperan alguna respuesta por parte de las empresarias.