Sofía Avendaño reveló chat con Juan José, el hijo de Melissa Gate: "Te quería ver"

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Sofía Avendaño, sorprendió a sus seguidores e internautas al revelar en las últimas horas un chat con el hijo de Melissa Gate.

¿Qué dice el chat que Sofía Avendaño publicó con el hijo de Melissa Gate?

La influenciadora Sofía Avendaño ha generado revuelo en rede sociales recientemente luego de sacar a la luz un chat con Juan José, el hijo de Melissa Gate.

La modelo trans decidió mostrarles a sus seguidores que Juan José había empezado a escribirle de un momento para otro luego de visitar Colombia, cabe recordar que él vive en Carolina de Sur, Estados Unidos.

En lo que mostró Sofía del chat, se ve cuando Juan José la saluda y le cuenta que acaba de llegar a su vivienda en el país norteamericano, pero que estaba triste por una razón, no haberla podido ver.

Hola Sofía, ¿cómo has estado? Acabo de llegar a mi casa, estaba en Colombia, te quería ver.

Sofía Avendaño se muestra desentendida y con un tajante "no sabía" le responde a Juan José, pero le sigue la conversación para saber más de lo que hizo en su estadía por Colombia, en donde estuvo de viaje por San Andrés.

¿Qué relación tienen Sofía Avendaño y Juan José, el hijo de Melissa Gate?

El chat publicado por Sofía Avendaño deja ver que el hijo de Melissa Gate estaba siendo cordial y quería seguirle la conversación de cualquier manera por lo que le hace diferentes preguntas a pesar de sus cortas respuestas.

Múltiples internautas en redes han quedado sorprendidos con este chat entre Sofía Avendaño y el hijo de Melissa Gate, esto porque no saben el motivo de la modelo para haber publicado dicha conversación privada.

Las opiniones están divididas, unos creen que la influenciadora lo hizo para exponer al hijo de Melissa Gate y mostrar su supuesto interés en ella. No obstante, también algunos creen que puede ser una manera para llamar la atención de Melissa Gate.

No obstante, en su mayoría muchos han criticado a Sofía por exponer conversaciones privadas en sus redes sociales y así se lo han expresado en los comentarios de diferentes páginas de entretenimiento.

Sofía Avendaño es criticada por publicar chat con el hijo de Melissa Gate. (Foto Canal RCN).

¿Cómo quedaron las cosas entre Melissa Gate y Sofía Avendaño tras La casa de los famosos Colombia?

La relación de Sofía Avendaño y Melissa Gate dentro de La casa de los famosos Colombia pasó por diferentes momentos y situaciones.

Al principio, ambas decidieron arreglar sus diferencias por un tema de años atrás con una expareja de Melissa. Tras la salida de Sofía del reality, en medio de un congelado de ella, le trajo una corona a Melissa para coronarla como la 'reina' del reality.

Sin embargo, tras el final de La casa de los famosos Colombia, Sofía arremetió contra Melissa en redes sociales dejando ver que su relación se había vuelto a dañar.