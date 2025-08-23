Miguel Bueno se pronunció sobre la supuesta ruptura de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno

Los nombres de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno han estado en la tendencia en los últimos días luego que tomara fuerza el rumor de su supuesta ruptura.

Artículos relacionados Pipe Bueno Pipe Bueno rompió el silencio sobre Luisa Fernanda W: "Terminar lo nuestro es lo mejor"

¿Qué dijo Miguel Bueno sobre la aparente ruptura de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

Han sido varias las señales y recientes mensajes de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno que han disparado el rumor de su aparente ruptura y tanto así que sus seguidores ya creen que es un hecho por sus recientes declaraciones.

En medio de esta incertidumbre y mar de dudas, los internautas han decidido empezar a indagar a personas cercas a la pareja sobre su supuesta ruptura.

Uno de ellos fue el hermano de Pipe Bueno, el cantante Miguel Bueno, recordado por su paso por la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Miguel decidió contestar a esa ola de preguntas que le han hecho y hablar sobre la situación de su hermano y su cuñada Luisa Fernanda W.

He recibido un montón de mensajes preguntándome por Pipe y Luisa y la verdad es que yo no sé nada más de lo que ustedes ya saben.

Miguel Bueno se refirió a la supuesta ruptura de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados Luisa Fernanda W Luisa Fernanda W se pronunció sobre supuesta ruptura con Pipe Bueno: "Las cosas ya no son iguales"

¿Miguel Bueno confirmó ruptura de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W?

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia compartió un video en sus redes sociales en donde aseguró que sentía que no era la persona encargada para hablar del tema.

Siento que no me corresponde a mí meterme en eso y si ellos quieren hablar, en su momento cada uno lo hará como tiene que ser.

Sin embargo, en sus palabras dejó ver que sí está pasando algo entre su hermano y Luisa Fernanda W, asegurando que ellos en su momento responderían a las dudas de sus fans.

Asimismo, dejó claro que más allá de la decisión que tomen ellos dos como pareja, el apoyo y cariño de él hacia ambos seguirá siendo el mismo.

Lo único que digo es que a los dos los quiero un montón y siempre los voy a apoyar.

Artículos relacionados Epa Colombia Salió a la luz el negocio que tenía Epa Colombia en la cárcel El Buen Pastor

¿Qué han dicho Luisa Fernanda W y Pipe Bueno sobre su supuesta separación?

Luisa Fernanda W fue la primera en romper el silencio y hablar a través de sus redes sociales sobre el rumor de su separación con Pipe Bueno dejando un misterioso mensaje que encendió las alarmas.

Me encantaría decirles que todo esto solo es una canción, pero no. Por ahora solo les puedo pedir tiempo.

Por su parte Pipe Bueno se refirió al tema en la noche del 22 de agosto cuando publicó un video y un corto mensaje en el que dio a entender que su relación había terminado con Luisa Fernanda W.

Terminar lo nuestro es lo mejor y va a doler como un p*tas.

Sin embargo, hasta el momento, no han publicado un comunicado oficial en el que anuncien su ruptura tras más de cuatro años de relación y dos hijos.