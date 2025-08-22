Luisa Fernanda W se pronunció sobre supuesta ruptura con Pipe Bueno: "Las cosas ya no son iguales"

La influenciadora Luisa Fernanda Wse pronunció tras las especulaciones que han surgido de una posible ruptura con el cantante Pipe Bueno.

¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre su supuesta ruptura con Pipe Bueno?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 19 millones de seguidores, compartió un video que levantó las sospechas y generó controversia entre sus fanáticos.

La paisa confesó que ya sabe que hay polémica al respecto, pero señaló que, en este momento no se siente preparada para hablar del tema.

"A veces las cosas son de una manera, pasa un tiempo y después son de otras, definitivamente las cosas ya no son iguales", dijo.

Debido a que muchos relacionaron sus palabras con el nuevo sencillo musical del cantante Pipe Bueno, ella aclaró que le gustaría decir que se trata solo de una canción, pero no es así.

"Por ahora solo les puedo pedir tiempo, es el tiempo el que todo lo cambia y el que trae todas las verdades. Gracias a todos por estar", dijo.

¿Las declaraciones de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno son una estrategia de marketing?

Tras su revelación, miles de internautas le reaccionaron al respecto, donde la mayoría relacionaron sus palabras con el siguiente proyecto musical del cantante Pipe Bueno.

Indicaron que la influenciadora habría jugado con sus palabras y en efecto no solo se trata de una canción, sino tal vez un álbum completo o una gira del caleño.

Otros le indicaron que si generó dicha polémica como parte de una estrategia de marketing perdería credibilidad con sus contenidos.

¿Por qué surgieron los rumores de una posible ruptura entre luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

La influenciadora compartió una imagen en la que habló de cuando el interés el pierde y además confesó que los últimos días no han sido los mejores para ella.

Posteriormente, el artista compartió un video en el que les habló a sus seguidores sobre el mismo tema, refiriéndose que es algo que le está pasando.