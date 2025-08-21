Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Novio de Laura Camila Blanco fue capturado tras semanas de sospechas de la madre de la periodista

La madre de Laura Camila Blanco expresó dudas sobre su muerte y su novio fue capturado en medio de la investigación.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Caso de Laura Camila Blanco
¿Qué dijo la madre de Laura Camila Blanco tras su fallecimiento? | Foto: Freepik

En los últimos meses, el nombre de la periodista Laura Camila Blanco ha dejado un profundo vacío tras su fallecimiento al caer desde un noveno piso. Además, las autoridades realizaron varias investigaciones al respecto, llevando a cabo la reciente captura de su expareja Óscar Santiago Gómez Leal.

Es clave mencionar que, las autoridades hallaron varias investigaciones con respecto a la autopsia de la periodista. Así también, su madre llamada Cecilia Osorio compartió hace unas semanas sus declaraciones tras el desafortunado hecho de su hija.

¿Qué dijo la madre de Laura Camila acerca del fallecimiento de su hija?

Hace unos días, Cecilia Osorio reveló a través de una entrevista en el pódcast llamado: ‘En privado pódcast’ las sospechas que tenía acerca de la muerte de su hija, pues expresó que tenía el amargo presentimiento de que su hija no había fallecido de esa manera y dijo lo siguiente:

“Si una persona está sola en la habitación, puede ocurrir este hecho. Pero, con otra persona en la habitación, no. Es imposible que eso haya pasado y, también, es imposible que la persona que haya estado ahí no lo haya podido evitar”, señaló Cecilia.

Desde luego, estas declaraciones de Cecilia y varios allegados de Laura Camila revelaron en varias ocasiones que la joven nunca hubiera fallecido de esa manera. Así también, reiteraron que no estuvieron de acuerdo con las declaraciones de Óscar Gómez al revelar que la joven saltó al vacío en la ventana.

Caso de Laura Camila Blanco
Caso de Laura Camila Blanco. | Foto: Freepik

Novio de Laura Camila Blanco fue capturado por las autoridades

En las últimas horas, se confirmó públicamente que Óscar Gómez fue capturado en el barrio La Estrada, en la ciudad de Bogotá por parte de las autoridades, tras varias inconsistencias en el caso. Además, la familia de Laura Camila señaló en varias ocasiones que el joven, además de ser profesional, demostró tener un patrón “tóxico” a lo largo de su relación con la periodista.

Caso de Laura Camila Blanco
¿Qué se sabe del caso de Laura Camila Blanco? | Foto: Freepik

Según la autopsia de la joven, se evidencia que enfrentó signos de lesiones físicas donde el caso tuvo un giro en la investigación. De este modo, La Fiscalía está investigando con profundidad los hechos del caso, en especial con la captura de Óscar, quien fue recientemente retenido por parte de las autoridades.

