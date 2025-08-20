Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Epa Colombia salió de la cárcel El Buen Pastor: INPEC confirmó su destino

El INPEC anunció el traslado de Epa Colombia a otro centro de reclusión y explicó la razón detrás de la decisión.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Epa Colombia fue trasladada de cárcel
Epa Colombia ya no está en la cárcel El Buen Pastor. (Foto Canal RCN)

En las últimas horas se confirmó que la influenciadora Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, ya no se encuentra en El Buen Pastor. Según informó el INPEC.

Artículos relacionados

¿Para cuál centro de reclusión trasladaron a Epa Colombia?

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) confirmó que Epa Colombia fue trasladada de la cárcel El Buen Pastor a la guarnición de Carabineros.

Ahora la influenciadora tendrá la oportunidad de cumplir los más de cuatro años y medio que aún le faltan de condena desde la Escuela de Carabineros de la Policía, en donde ya se encuentra recluida.

Al parecer, su traslado de dio en horas de la mañana de este 20 de agosto y las razones de este giro inesperado fue confirmadas por el INPEC, luego que se le negara semanas atrás se le negara el beneficio de casa por cárcel.

Epa Colombia
Epa Colombia fue trasladada de El Buen Pastor. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Por qué trasladaron a Epa Colombia de la cárcel El Buen Pastor?

Según confirmó el INPEC, el equipo de defensa de la influenciadora había hecho la solicitud del traslado del centro de reclusión luego de reportar que al parecer la vida de Daneidy corría peligro.

Ante estas alertas y pruebas presentadas, se autorizó el cambio de centro de reclusión por motivos de seguridad a Epa Colombia de El Buen Pastor a la Escuela de Carabineros.

Cabe resaltar que, día atrás el ministro de justicia Luis Eduardo Montealegre había confirmado que había sido reportado sobre los aparentes problemas de seguridad que tenía la influenciadora en la cárcel El Buen Pastor.

“Ella tiene problemas de seguridad en la cárcel. Cuando hay problemas de seguridad, la ley penitenciaria permite el cambio y buscar otras condiciones diferentes. No es un caso difícil, porque hay amenazas muy serias contra ella”.

Artículos relacionados

¿Por qué Epa Colombia no ha podido acceder al beneficio de casa por cárcel?

Este cambio de centro de reclusión para Epa Colombia ha despertado la curiosidad de los internautas sobre por qué no le dieron el beneficio de casa por cárcel a la influenciadora tras reportarse que estaba en riesgo su seguridad.

Daneidy Barrera no ha podido acceder al beneficio de casa por cárcel por uno de los delitos por los que fue condena, el de instigación a delinquir con fines terroristas, delito que en Colombia no permite ningún beneficio en la condena.

Cabe resaltar que, la influenciadora también fue condenada a cinco años y tres meses por perturbación en servicio público de transporte colectivo u oficial y daño en bien ajeno por los daños a una estación de TransMilenio en 2019.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Hija de Camilo y Evaluna, Índigo, sorprendió con su swing al bailar en ensayo de su papá. Evaluna Montaner

Camilo y Evaluna revelan la curiosa regla de Índigo para decir groserías

Camilo y Evaluna sorprendieron a sus seguidores al contar que Índigo puede decir groserías, aunque solo bajo una condición muy especial.

Exnovio de Laura González Influencers

Exnovio de Laura G vuelve a arremeter contra ella y hace sorprendente revelación

El exnovio de la modelo Laura G volvió a hablar de ella e hizo polémicas declaraciones.

Daniela Ospina Daniela Ospina

Daniela Ospina revela cómo educa a sus hijos en un mundo lleno de apariencias: ¿qué dijo de Salomé?

En el pódcast de Inés Sheero, Daniela Ospina habló sobre cómo educa a sus hijos en un mundo lleno de redes sociales.

Lo más superlike

Creatina Salud y Belleza

Creatina: qué es, para qué sirve y por qué se consume en el gimnasio

La creatina es de los suplementos más populares y recomendados cuando una persona va al gimnasio.

El reciente cambio de Ninel Conde en su rostro desató una ola de críticas Talento internacional

Ninel Conde emociona a sus fans al revelar su regreso a Colombia con nuevo show

Talento internacional

El estado de salud del Rey Carlos III genera nuevas dudas tras reciente aparición: ¿qué se sabe?

¡Impacto en el escenario! Katy Perry recibe descarga eléctrica en su concierto Talento internacional

Katy Perry sufrió descarga eléctrica en pleno concierto

David Sanín se llevó misteriosa ventaja en MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

David Sanín ganó reto en MasterChef Celebrity y se llevó misteriosa ventaja, ¿cuál fue?