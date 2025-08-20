Epa Colombia salió de la cárcel El Buen Pastor: INPEC confirmó su destino

En las últimas horas se confirmó que la influenciadora Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, ya no se encuentra en El Buen Pastor. Según informó el INPEC.

Artículos relacionados Influencers Murió pareja de influencers tras accidente en su carro

¿Para cuál centro de reclusión trasladaron a Epa Colombia?

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) confirmó que Epa Colombia fue trasladada de la cárcel El Buen Pastor a la guarnición de Carabineros.

Ahora la influenciadora tendrá la oportunidad de cumplir los más de cuatro años y medio que aún le faltan de condena desde la Escuela de Carabineros de la Policía, en donde ya se encuentra recluida.

Al parecer, su traslado de dio en horas de la mañana de este 20 de agosto y las razones de este giro inesperado fue confirmadas por el INPEC, luego que se le negara semanas atrás se le negara el beneficio de casa por cárcel.

Epa Colombia fue trasladada de El Buen Pastor. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Talento internacional Reconocida actriz confiesa infidelidad y anuncia separación de su esposo: “Fue un desliz”

¿Por qué trasladaron a Epa Colombia de la cárcel El Buen Pastor?

Según confirmó el INPEC, el equipo de defensa de la influenciadora había hecho la solicitud del traslado del centro de reclusión luego de reportar que al parecer la vida de Daneidy corría peligro.

Ante estas alertas y pruebas presentadas, se autorizó el cambio de centro de reclusión por motivos de seguridad a Epa Colombia de El Buen Pastor a la Escuela de Carabineros.

Cabe resaltar que, día atrás el ministro de justicia Luis Eduardo Montealegre había confirmado que había sido reportado sobre los aparentes problemas de seguridad que tenía la influenciadora en la cárcel El Buen Pastor.

“Ella tiene problemas de seguridad en la cárcel. Cuando hay problemas de seguridad, la ley penitenciaria permite el cambio y buscar otras condiciones diferentes. No es un caso difícil, porque hay amenazas muy serias contra ella”.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Claudia Bahamón les dio mala noticia a los participantes de MasterChef tras salida de Jorge Herrera

¿Por qué Epa Colombia no ha podido acceder al beneficio de casa por cárcel?

Este cambio de centro de reclusión para Epa Colombia ha despertado la curiosidad de los internautas sobre por qué no le dieron el beneficio de casa por cárcel a la influenciadora tras reportarse que estaba en riesgo su seguridad.

Daneidy Barrera no ha podido acceder al beneficio de casa por cárcel por uno de los delitos por los que fue condena, el de instigación a delinquir con fines terroristas, delito que en Colombia no permite ningún beneficio en la condena.

Cabe resaltar que, la influenciadora también fue condenada a cinco años y tres meses por perturbación en servicio público de transporte colectivo u oficial y daño en bien ajeno por los daños a una estación de TransMilenio en 2019.