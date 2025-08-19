Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Claudia Bahamón les dio mala noticia a los participantes de MasterChef tras salida de Jorge Herrera

Claudia Bahamón sorprendió a los participantes de MasterChef Celebrity con novedad previo a reto tras salida de Jorge Herrera.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Claudia Bahamón dio noticia a participantes previo a reto
Claudia Bahamón sorprendió a los participantes con noticia. (Foto Canal RCN)

Durante el capítulo del 19 de agosto los participantes de MasterChef Celebrity tenían que enfrentarse al primer reto de la semana tras la salida del actor Jorge Herrera.

¿Cuál fue la noticia que Claudia Bahamón les dio a participantes de MasterChef tras salida de Jorge Herrera?

Los ánimos en la cocina más famosa de Colombia estaban divididos tras la ausencia del recordado actor de Yo soy Betty, la fea, en especial David Sanín, quien expresó su tristeza.

Previo al revelar cuál era el reto de la jornada, el cual era una caja misteriosa, Claudia Bahamón les dio una noticia a los participantes que para muchos no fue buena y hasta desmotivante.

La presentadora les dijo a los participantes que no habría pin de inmunidad en este reto, un beneficio que les asegura una semana más dentro de la competencia.

Hoy el que gana no se lleva pin de inmunidad.

Claudia Bahamón dejó sin palabras a Raúl Ocampo con esta propuesta
Claudia Bahamón reveló que no hay pin de inmunidad. (Foto Canal RCN).

¿Cuál fue la otra sorpresa que les dio Claudia Bahamón a los participantes?

Esta noticia dejó fríos a varios de los participantes, quienes contaban con competir por el anhelado pin de inmunidad y se sentían desmotivados al competir sin ningún premio.

Sin embargo, Claudia Bahamón fue sincera al asegurar que, aunque no había pin de inmunidad, sí había un beneficio para el ganador de la prueba.

La presentadora les aseguró que el ganador de la prueba se llevaría sorpresivo beneficio que para ella podía ser buena o mala según como la persona lo usara.

Ustedes ganarán el día de hoy una ventaja, pero que no será tan buena

¿Cuál es el beneficio que habrá en lugar del pin de inmunidad en MasterChef Celebrity?

Hasta el momento ni la presentadora, ni los jurados han revelado cuál será ese beneficio que habrá en lugar del ansiado pin de inmunidad.

Por lo que los participantes tendrán que buscar la manera de conquistar el paladar de los jurados para quedarse con ese misterioso, pero importante beneficio que Claudia Bahamón adelantó.

Si no te quieres perder ningún detalle de MasterChef Celebrity descarga la app del Canal RCN acá.

 

