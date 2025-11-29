¿Confirmado el supuesto romance?, video de Kimberly Reyes en el concierto de Beéle

Los pasados 26 y 27 de noviembre, Beéle tuvo su quinta y sexta fechas de concierto en el Movistar Arena en Bogotá, en donde en sus diferentes shows, les regaló la emoción, adrenalina, música y diversión a sus fanáticos.

¿La ex de Beéle estuvo en su concierto?

En un inicio se especuló que Camila Rodríguez, madre de los dos hijos de Beéle, había estado en su quinta fecha de concierto en Bogotá, pues nacieron los rumores ya que ella se vio en una historia con uno de sus hijos, mismo niño que el cantante había mostrado tras su show.

Sin embargo, no se conocía ninguna imagen o video que haya comprobado la presencia de Cara en el concierto de su ex, sin embargo, en horas de la tarde del viernes 28 de noviembre, un llamativo video del concierto del artista, empezó a rondar a través de todas las redes sociales.

Con el clip, se vio que Camila estaba con su hijo disfrutando del concierto del barranquillero y, de hecho, se le vio cantando y bailando algunos de sus temas. Este hecho fue aplaudido por los internautas, quienes consideran correcto que el artista y Cara tengan una relación sana por y para sus hijos.

Crece rumor de cercanía entre Beéle y Kimberly Reyes tras concierto. (Foto: Canal RCN)

¿Kimberly Reyes también estuvo en el concierto de Beéle?

En varios videos compartidos a través de las redes sociales, no solo se veía a Cara disfrutando de la música de su ex, sino que al lado también estaba la reconocida actriz Kimberly Reyes, a quien se le vinculó con el artista semanas atrás.

Precisamente, los rumores de un supuesto romance entre Beéle y Reyes nacieron cuando se les vio juntos salir de un hotel, pero esta fue la única vez que se vio al artista junto a la actriz.

Sin embargo, con este video, las especulaciones tomaron mucha más fuerza e incluso, se dice en los comentarios que Kimberly pudo ser mediadora para que el cantante tuviera buena relación con su ex.

Revelan video de la ex de Beéle junto a Kimberly Reyes, disfrutando del concierto del artista. (Foto: Canal RCN)

¿Beéle confirmó la compañía de Kimberly Reyes y Cara en su concierto?

El artista ha compartido varios momentos vividos durante sus seis fechas de concierto en el Movistar Arena, sin embargo, no ha revelado que haya estado acompañado por Kimberly y Cara, pues solo ha revelado imágenes junto a los otros artistas invitados a su concierto.

Por su lado, ni Kimberly ni Cara han hecho publicas imágenes o videos de su asistencia al show de Beéle; lo que se conoce, es porque los fans del cantante compartieron los videos desde su ángulo.