Falleció la periodista Laura Camila Blanco: su novio fue capturado por su muerte

La historia de Laura Camila Blanco, periodista de 26 años que falleció tras caer desde un noveno piso en Bogotá, ha tomado un rumbo decisivo. Casi un mes después de aquella madrugada, su familia ve un nuevo avance en la búsqueda de justicia: la captura de Óscar Santiago Gómez Leal, su expareja, señalado como presunto responsable del hecho que ahora es investigado como feminicidio agravado.

¿Qué avances hay en el caso de Laura Camila Blanco?

Las autoridades detuvieron a Gómez Leal en el barrio La Estrada, en Engativá. El proceso judicial inició con la audiencia de legalización de captura, en la que la Fiscalía presentó los elementos que sustentan la acusación. Según el abogado de la familia, Oswaldo Medina, las pruebas incluyen entrevistas, inspecciones judiciales y el dictamen de Medicina Legal, que habría sido clave para esclarecer lo sucedido.

Familia de Laura Camila Blanco recibe un giro en la investigación por su muerte

¿Por qué la familia de Laura Camila Blanco nunca creyó la primera versión?

Desde el primer momento, sus allegados rechazaron la hipótesis de un suicidio. De acuerdo con su madre, Cecilia Osorio, Laura Camila “nunca se quitaría la vida”. Tanto ella como su hermano, Johan Blanco, han señalado que hubo inconsistencias en el relato de Gómez Leal, quien aseguró que la joven se lanzó por la ventana después de una discusión. Incluso, testigos mencionaron que escucharon una disputa y llanto momentos antes de la tragedia.

¿Qué ocurrió la noche en que murió Laura Camila Blanco?

La joven había organizado una celebración por el reciente grado de su pareja. Tras compartir con amigos, ambos se encerraron en una habitación, y minutos después, Laura Camila cayó al vacío. Según los familiares, había señales que indicaban que algo no encajaba: la escena estaba demasiado ordenada y no se hallaron botellas, a pesar de que habían estado consumiendo licor.

¿Qué significa este paso en la investigación por Laura Camila Blanco?

Para la familia, la detención de Gómez Leal representa un paso importante hacia la verdad. El caso ahora se enfoca en determinar si él habría arrojado a la periodista, como sospechan sus seres queridos. La Fiscalía solicitará que permanezca en un centro carcelario mientras avanza el proceso.

Laura Camila, recordada por su alegría y proyectos de vida, se convierte en símbolo de la exigencia de justicia en casos de violencia contra las mujeres. Sus seres queridos esperan que las pruebas conduzcan a una condena y que su historia impulse cambios que protejan a otras mujeres.