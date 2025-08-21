Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Último video de Frank Caprio, el juez más querido y amable de Estados Unidos

Último video de Frank Caprio, el juez más querido de Estados Unidos, conmovió a millones con su mensaje lleno de gratitud y humanidad.

Tatiana Munevar Villamil Por: Tatiana Munevar Villamil
Frank Caprio: el emotivo adiós al juez que conquistó corazones en todo el mundo
Frank Caprio: el emotivo adiós al juez que conquistó corazones en todo el mundo

El mundo de la televisión y la justicia perdió a uno de sus rostros más queridos. Frank Caprio, magistrado estadounidense que se ganó el cariño de millones por su trato humano y su visión compasiva en el estrado, falleció a los 88 años, rodeado de su familia, tras una valiente lucha contra el cáncer de páncreas.

Artículos relacionados

¿Cómo se recuerda a Frank Caprio?

Más allá de su trayectoria como juez en Rhode Island durante casi cuatro décadas, Caprio dejó huella con Caught in Providence, un programa en el que mostró que la ley también podía ser cercana y comprensiva. Allí, entre sonrisas y enseñanzas, dejaron momentos que siguen circulando en redes, donde se le conoció como “el juez más amable del mundo”.

Murió Frank Caprio, el juez más querido y popular del mundo
Falleció Frank Caprio, famoso juez de Providence reconocido mundialmente

¿Qué dijo la familia de Frank Caprio sobre su partida?

Su hijo, David Caprio, compartió la noticia a través de un video en las redes del magistrado. Conmovido, expresó que su padre era “un ejemplo de humanidad” y que su vida estuvo marcada por la fe en la bondad de las personas. En un comunicado, los suyos invitaron a honrar su memoria practicando más compasión en la vida diaria, tal como él lo hacía.

Artículos relacionados

¿Por qué el último vídeo de Frank Caprio conmovió tanto?

En una de sus últimas apariciones, Caprio habló con serenidad sobre su batalla contra la enfermedad, agradeciendo el cariño que recibió de todo el mundo. Su mirada y palabras transmitieron la misma calidez que lo caracterizó en la corte, dejando un mensaje que hoy sus seguidores atesoran como una despedida llena de gratitud y paz.

¿Cuáles fueron los casos más registrados de Frank Caprio?

Su estilo único quedó grabado en episodios virales: el anciano de 96 años que se apresuró para llevar a su hijo enfermo al médico, la niña que sugirió enviar a su madre a la cárcel entre risas, o la pequeña Janice, a quien Caprio pidió que usara el dinero de la multa para desayunar juntas. Cada historia mostró que para él la justicia debía ir de la mano con la empatía.

Artículos relacionados

Un legado que trasciende la pantalla.

Homenajes desde distintas partes del mundo llegaron tras su fallecimiento. En Rhode Island, las banderas ondearon a media asta, recordando a un hombre que no solo aplicaba la ley, sino que enseñaba que comprender al otro también es parte de la justicia.

Frank Caprio no solo dejó un legado en los tribunales, sino una lección universal: el respeto y la bondad pueden cambiar vidas, incluso en los lugares más inesperados.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Familia de Laura Camila Blanco recibe un giro en la investigación por su muerte Talento nacional

Falleció la periodista Laura Camila Blanco: su novio fue capturado por su muerte

Falleció la periodista Laura Camila Blanco y su novio fue capturado, en un caso que ahora es investigado por las autoridades como feminicidio agravado.

El hombre que hizo de una isla su hogar por más de tres décadas Viral

Murió el hombre que vivió más de 30 años aislado en una isla para evitar hablar con alguien

Falleció el hombre que pasó más de 30 años solo en una isla, decidido a evitar cualquier conversación o contacto humano. ¡Su historia aquí!

Bill Gates Tecnología

Bill Gates lanzó certera advertencia sobre los celulares, ¿tienen reemplazo?

Bill Gates hizo advertencia sobre los teléfonos celulares y propuso una solución de impacto.

Lo más superlike

Ejercicio según la edad Salud

¿Cuánto tiempo de ejercicio hay que hacer según la edad?, la respuesta para una buena salud

Realizar ejercicio es sinónimo de vida, así que se puede llevar a cabo en un tiempo específico para cada edad.

La Toxi Costeña mostró cómo suena su canción con Yina Calderón: ¿será un éxito? Yina Calderón

La Toxi Costeña enseñó un adelanto de su canción con Yina Calderón: así suena

Mhoni Vidente Talento internacional

Mhoni Vidente y su predicción sobre el fallecimiento de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño

Alejandra Ávila y Valentina Taguado se llevaron delantal negro MasterChef Celebrity Colombia

Valentina Taguado y Alejandra Ávila se llevaron delantal negro en MasterChef: así reaccionaron

Nominados de Premios Juventud 2025 incluyen a Shakira y artistas colombianos Shakira

Shakira y artistas colombianos destacan en las nominaciones de Premios Juventud 2025