Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Murió el hombre que vivió más de 30 años aislado en una isla para evitar hablar con alguien

Falleció el hombre que pasó más de 30 años solo en una isla, decidido a evitar cualquier conversación o contacto humano. ¡Su historia aquí!

Tatiana Munevar Villamil Por: Tatiana Munevar Villamil
El hombre que hizo de una isla su hogar por más de tres décadas
El hombre que hizo de una isla su hogar por más de tres décadas

Mauro Morandi, conocido como el ‘Robinson Crusoe de Italia’, decidió cambiar la vida convencional por la soledad absoluta en medio del mar Mediterráneo. Durante 33 años, convirtió la isla de Budelli, cerca de Cerdeña, en su refugio personal.

Su historia comenzó en 1989, cuando una avería en su catamarán, rumbo a la Polinesia, lo llevó a este paraíso de arena rosa y aguas cristalinas. Justo entonces, el antiguo cuidador de la isla se jubilaba, y Mauro aceptó el puesto sin imaginar que se quedaría por más de tres décadas.

Artículos relacionados

¿Por qué Mauro Morandi eligió aislarse del mundo?

Su decisión no fue un impulso momentáneo, sino el resultado de un profundo rechazo al consumismo y al ritmo acelerado de la sociedad. Morandi buscaba una existencia simple, en contacto directo con la naturaleza. Habitó una modesta casa construida con coral, granito y conchas, instaló un sistema de energía solar artesanal y mantuvo encendidas sus chimeneas durante los inviernos. Entre sus tareas estaba limpiar las playas y enseñar a los visitantes sobre la riqueza del ecosistema local.

Artículos relacionados

¿Qué cambió en Mauro Morandi después de tantos años en soledad?

En 2021, su vida dio un giro inesperado. Las autoridades italianas decidieron desalojarlo para declarar Budelli parque natural. Morandi se trasladó a un pequeño apartamento en La Maddalena, otro rincón insular de Cerdeña. Lejos de lamentarse, aceptó la nueva etapa con optimismo: “Siempre puedes empezar de nuevo, incluso si tienes más de 80 años, porque hay otras cosas que puedes experimentar, un mundo totalmente diferente”, compartió en una entrevista. Descubrió que también podía disfrutar de las comodidades de la vida moderna.

Artículos relacionados

¿Cómo fueron los últimos años de Mauro Morandi?

En 2024, una caída afectó su salud y lo llevó a una residencia en Sassari. Poco después, se mudó a Módena, su ciudad natal, donde había trabajado como profesor de educación física antes de su aventura marina. Allí pasó sus últimos meses, rodeado de recuerdos y amistades. El pasado fin de semana, a los 85 años, falleció, dejando tras de sí una historia que inspira a quienes sueñan con vivir fuera de lo común.

Sus amigos anunciaron que cumplirán uno de sus últimos deseos: esparcir sus cenizas en el mar que tanto amó. La imagen de aquel hombre solitario, cuidando su isla con paciencia y devoción, permanecerá como un recordatorio de que a veces, la felicidad se encuentra en los lugares más alejados del ruido del mundo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Familia de Laura Camila Blanco recibe un giro en la investigación por su muerte Talento nacional

Falleció la periodista Laura Camila Blanco: su novio fue capturado por su muerte

Falleció la periodista Laura Camila Blanco y su novio fue capturado, en un caso que ahora es investigado por las autoridades como feminicidio agravado.

Frank Caprio: el emotivo adiós al juez que conquistó corazones en todo el mundo Celebrities

Último video de Frank Caprio, el juez más querido y amable de Estados Unidos

Último video de Frank Caprio, el juez más querido de Estados Unidos, conmovió a millones con su mensaje lleno de gratitud y humanidad.

Bill Gates Tecnología

Bill Gates lanzó certera advertencia sobre los celulares, ¿tienen reemplazo?

Bill Gates hizo advertencia sobre los teléfonos celulares y propuso una solución de impacto.

Lo más superlike

Ejercicio según la edad Salud

¿Cuánto tiempo de ejercicio hay que hacer según la edad?, la respuesta para una buena salud

Realizar ejercicio es sinónimo de vida, así que se puede llevar a cabo en un tiempo específico para cada edad.

La Toxi Costeña mostró cómo suena su canción con Yina Calderón: ¿será un éxito? Yina Calderón

La Toxi Costeña enseñó un adelanto de su canción con Yina Calderón: así suena

Mhoni Vidente Talento internacional

Mhoni Vidente y su predicción sobre el fallecimiento de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño

Alejandra Ávila y Valentina Taguado se llevaron delantal negro MasterChef Celebrity Colombia

Valentina Taguado y Alejandra Ávila se llevaron delantal negro en MasterChef: así reaccionaron

Nominados de Premios Juventud 2025 incluyen a Shakira y artistas colombianos Shakira

Shakira y artistas colombianos destacan en las nominaciones de Premios Juventud 2025