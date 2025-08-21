Epa Colombia y otros famosos colombianos que estuvieron en la cárcel alguna vez

El reciente traslado de Epa Colombia ha vuelto a poner su nombre en la mira pública. La influencer y empresaria cumple una condena de más de cinco años por los daños cometidos en una estación de TransMilenio, sentencia que la Corte Suprema ratificó sin darle opción de prisión domiciliaria.

La noticia no solo ha generado debate, sino que también ha despertado la curiosidad sobre otros artistas y personalidades colombianas que, en algún momento, estuvieron tras las rejas.

Diomedes Díaz, ¿por qué estuvo en la cárcel?

Conocido como ‘El Cacique de La Junta’, el ícono del vallenato fue hallado culpable de homicidio preterintencional en el caso de Doris Adriana Niño. Aunque recibió una condena inicial de 12 años, cumplió cerca de 32 meses antes de recuperar su libertad en 2004. Su legado musical sigue vivo, pese a la polémica que marcó parte de su vida.

¿Lady Tabares pasó más de una década en prisión?

La protagonista de La vendedora de rosas y exparticipante de La casa de los famosos Colombia vivió un giro radical cuando fue condenada por hurto agravado y complicidad en homicidi0. De una sentencia de más de 26 años, pasó alrededor de 13 en prisión. Desde su liberación en 2008, su historia sigue siendo ejemplo de cómo la fama temprana no siempre trae un destino fácil.

Piter Albeiro, ¿cómo fue su paso por la cárcel?

Antes de conquistar los escenarios del humor, Alejandro Leiva, más conocido como Piter Albeiro, fue teniente de la Policía. Un operativo en Tunja, Boyacá terminó en un incendio que dejó dos muertos, lo que lo llevó a pasar 27 meses en prisión acusado de graves delitos. En el año 2000 fue absuelto, y esa experiencia lo llevó a replantear su vida y carrera.

Piter Albeiro pasó 27 meses en prisión por un caso que marcó su vida antes de triunfar en la comedia

Jairo Varela, ¿qué lo llevó a prisión?

El fundador del Grupo Niche fue detenido en 1995 por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, acusaciones que siempre negó. Recuperó su libertad en 1996 tras la anulación del proceso. De ese episodio surgió A prueba de fuego, un álbum que reflejó su resistencia y amor por la música.

¿Por qué Luis Fernando Montoya estuvo en la cárcel?

El talentoso actor de teatro y televisión fue arrestado en 2001 en Miami por intento de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Tras cumplir cuatro años de condena, volvió a Colombia decidido a reconstruir su camino artístico.