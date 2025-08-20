Olga Lucía Vives revela su lucha contra una enfermedad autoinmune: “Mi historia con la psoriasis”

La cantante y exintegrante de Ventino, Olga Lucía Vives, sorprendió a sus seguidores con una confesión que no esperaban. A través de un video en redes sociales, la artista decidió abrir su corazón y contar el proceso que ha vivido con la psoriasis, una enfermedad autoinmune, inflamatoria y crónica que la acompaña desde hace años. Sus palabras, cargadas de honestidad y sensibilidad, generaron un gran apoyo por parte de sus fanáticos.

¿Por qué Olga Lucía Vives decidió compartir su historia?

Acostumbrada a publicar contenido alegre y momentos positivos de su vida, Olga Lucía Vives confesó que esta vez sintió la necesidad de hablar de un tema personal. “Nunca pensé que diría esto públicamente… y mucho menos que me haría sentir tan fuerte. Esta es mi historia con la psoriasis 🩵”, escribió junto al video en Instagram.

Para ella, visibilizar su experiencia es una manera de dejar de sentirse sola y, al mismo tiempo, de ayudar a otros que puedan estar atravesando lo mismo.

¿Cuáles fueron los primeros síntomas que alertaron a Olga Lucía Vives?

En video, la artista recordó que todo comenzó hace aproximadamente ocho años, cuando una molestia en una uña fue la primera señal de alerta. Tras varias consultas y diagnósticos erróneos, que incluso afectaron su salud, finalmente un especialista identificó que se trataba de psoriasis. Desde entonces, ha enfrentado episodios dolorosos que han llegado a limitar sus movimientos y su desempeño artístico.

¿Cómo ha impactado la psoriasis en la vida de Olga Lucía Vives?

Durante su testimonio, Olga Lucía Vives habló del impacto físico y emocional de esta condición, que no solo puede afectar la piel, el cuero cabelludo y las uñas, sino también las articulaciones. Recordó momentos en los que no podía bailar en ensayos, tocar piano o incluso sostener un vaso de agua debido a la inflamación. Pese a ello, ha logrado sobrellevar la enfermedad con hábitos saludables, aunque reconoce que necesita un tratamiento más integral.

¿Cómo reaccionaron los fans al testimonio de Olga Lucía Vives?

La publicación de la artista generó una ola de mensajes de cariño. Sus seguidores le agradecieron por la valentía de hablar abiertamente sobre su salud y aseguraron que la aceptan tal como es. Ella, por su parte, manifestó que seguirá investigando y aprendiendo para prevenir complicaciones a largo plazo, dejando claro que compartir su historia es un paso más hacia su bienestar y el de quienes se identifiquen con su experiencia.