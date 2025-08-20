Falleció Samuel Gutman, último sobreviviente del Holocausto en Colombia, a los 100 años

La comunidad judía en Colombia despide con profundo respeto a Samuel Gutman, quien hasta este lunes 18 de agosto fue el último sobreviviente del Holocausto que residía en el país. Falleció en Bogotá, a tan solo cuatro meses de celebrar un siglo de vida, dejando atrás un legado de memoria y resiliencia que marcó a quienes lo conocieron.

¿Quién fue Samuel Gutman antes de llegar a Colombia?

Nacido en Varsovia, Polonia, el 13 de abril de 1925, creció en el seno de una familia judía que se ganaba la vida con una pequeña fábrica de telas. Su infancia cambió drásticamente a los 14 años, cuando las tropas nazis ocuparon su ciudad. Con su madre y hermanos, fue recluido en el gueto de Varsovia, el más grande establecido por el régimen de Adolf Hitler, donde miles de personas vivían hacinadas.

Samuel Gutman, el último sobreviviente del Holocausto en Colombia, muere a los 100 años

¿Cómo sobrevivió Samuel Gutman al horror nazi?

Su instinto y valentía le permitieron escapar en varias ocasiones para intercambiar pertenencias por alimentos. En una de sus incursiones fuera del gueto, la tragedia lo golpeó con fuerza: su hogar había sido destruido y su familia asesinada. Su hermano murió en una “cámara de gas móvil” y su madre junto a sus hermanas fueron enviadas a Treblinka, donde perdieron la vida. Desde entonces, Samuel quedó solo en el mundo.

¿Qué hizo Samuel Gutman después de la guerra?

Para sobrevivir, adoptó la identidad de un campesino católico polaco y trabajó en distintas labores, hasta que logró llegar a Suiza. Allí se unió al regimiento polaco del Ejército británico y combatió junto a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Con apenas 18 años, participó en la batalla de Montecassino, donde fue herido en combate.

¿Cómo fue la vida de Samuel Gutman en Colombia?

Tras el conflicto, logró comunicarse con su padre, quien había emigrado a Colombia antes de la invasión nazi. El reencuentro ocurrió en Bucaramanga, marcando el inicio de una nueva etapa. Se estableció definitivamente en el país, aprendió español, se casó con Raquel Rosenfart y formó una familia de dos hijos, cuatro nietos y dos bisnietas.

¿Cómo fue el adiós a Samuel Gutman?

La Confederación de Comunidades Judías de Colombia y el Consulado General de Israel expresaron sus condolencias, recordándolo como “uno de los últimos sobrevivientes en Colombia”. Su muerte no solo representa la partida de un hombre que vivió la historia en carne propia, sino también el cierre de un capítulo vivo de memoria histórica en el país.