Beéle le gana pleito legal a su exesposa Cara Rodríguez, aquí todos los detalles

Fallo judicial determinó que el artista Beéle sufrió daño emocional, psicológico, económico y físico por parte de Cara Rodríguez.

El cantante Beéle, cuyo nombre real es Brandon de Jesús López Orozco, le ganó pleito legal a su exesposa Camila Rodríguez.

¿Cuál el fallo judicial a favor de Beéle?

Una Comisaría de Familia en Medellín determinó que el cantante sufrió daño emocional, psicológico, económico y físico por parte de la influenciadora Cara Rodríguez.

En el fallo judicial el cantante se declaró víctim* de vi*lencia intrafamiliar, pues se indicó que había “un patrón claro de manipulación emocional, control financiero, abus8 psicológico y hasta coerción religiosa”.

Además, se le ordenó a la creadora de contenido “no afectar el buen nombre del cantante, y se le prohibió distribuir cualquier tipo de material que vulnere el derecho a la intimidad”.

La creadora de contenido no podrá compartir material que pueda afectar el buen nombre del cantante, según se justifica buscando el bienestar de sus hijos en común, pues eso dañaría la relación del cantante con los pequeños.

Este fallo se dio en contravía a Cara Rodríguez, quien fue la primera en entablar acciones legales contra el cantante.

De acuerdo con el documento, su dictamen se llevó a cabo luego de realizar una revisión de diversas pruebas y testimonios, que salieron a favor del cantante.

¿Camila Rodríguez reaccionó al fallo judicial a favor de Beéle?

Una vez se conoció dicho dictamen, la influenciadora compartió una imagen en la que dedicó unas palabras que muchos de sus seguidores relacionaron al respecto.

"Tiempo al tiempo. Esperaré tranquila, sin afán. Dios es bueno. los hijos de Dios nunca quedan en vergüenza. por más dinero que tengan todo cae por su propio peso y sí que me estoy preparando", dijo.

Asimismo, añadió que dará la mejor lección de vida.

Tras lo sucedido miles de internautas han reaccionado al respecto, generando controversia al respecto, pues algunos se han mostrado a favor del cantante y otros de la influenciadora.

Por ahora, el artista sigue trabajando en nueva música y ofreciendo conciertos alrededor del mundo, mientras que Cara Rodríguez sigue entreteniendo a sus seguidores en redes sociales y trabajando en nuevos proyectos.

