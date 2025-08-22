Salió a la luz el negocio que tenía Epa Colombia en la cárcel El Buen Pastor

El nombre de la influenciadora Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia se ha apoderado de las tendencias en los últimos días tras ser trasladada de la cárcel El Buen Pastor.

¿Cuál era el emprendimiento de Epa Colombia dentro de El Buen Pastor?

Mucho se ha hablado del caso de Epa Colombia tras hacerse oficial su traslado a la Escuela de Carabineros de la Policía para cumplir por el momento lo que resta de su condena.

En medio de esto ha salido a la luz en las últimas horas el supuesto negocio y emprendimiento que Daneidy creó dentro de El Buen Pastor.

Al parecer, la influenciadora bogotana decidió empezar a elaborar manillas para así buscar una disminución en su condena de cinco años y tres meses.

Epa Colombia tenía emprendimiento en la cárcel El Buen Pastor. (Foto Canal RCN).

¿Epa Colombia logró disminución en su condena gracias a su emprendimiento en la cárcel?

El equipo legal de Epa Colombia ha buscado de múltiples maneras la forma de reducir la condena de la influenciadora y también acceder al beneficio de casa por cárcel, sin embargo, hasta el momento no han logrado ningún beneficio más allá del traslado del centro penitenciario.

No obstante, la influenciadora al parecer tuvo buen comportamiento dentro de la cárcel El Buen Pastor y a esto se sumó su participación en diferentes cursos y la creación de su emprendimiento de manillas.

Hasta el momento el equipo que defiende a la influenciadora no ha confirmado si este 'negocio' de Daneidy logró algún beneficio para ella en su condena.

Cabe resaltar que, a mediados de mayo del presente año, Daneidy Barrera con ayuda de un periodista de Buen día, Colombia que la entrevistó dentro de la cárcel logró grabar un video en el que le propuso matrimonio a su pareja Karol Samantha.

Para su propuesta de matrimonio, Epa Colombia utilizó una manilla que ella misma hizo dentro del centro penitenciario.

¿Por qué Epa Colombia fue trasladada de la cárcel El Buen Pastor?

Daneidy Barrera Rojas fue trasladada en la mañana del 20 de agosto de la cárcel El Buen Pastor a la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá.

Al parecer, según confirmó el INPEC, esta decisión se tomó luego de una petición de los familiares y equipo defensa de Epa Colombia en el que exponían que la seguridad de ella estaba en riesgo.

Por tal motivo, Daneidy fue trasladada del centro de reclusión en el que llevaba desde el pasado 30 de enero y donde estuvo por siete meses.