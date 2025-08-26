Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón genera controversia al mostrar detalle de su cuerpo: "qué necesidad"

A través de su cuenta de Instagram, Yina Calderón hizo una particular aparición que no pasó desapercibida entre los internautas.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón sorprendió con llamativo video. Foto | Canal RCN.

Yina Calderón lo volvió a hacer, pues recientemente causó furor en las redes sociales al publicar un llamativo video que dividió opiniones entre los internautas.

¿Cuál fue el llamativo video que compartió Yina Calderón en redes sociales?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la polémica creadora de contenido ha consolidado una enorme comunidad, capturó la atención al compartir un intrépido video en el que, fiel a su estilo y personalidad espontánea, presumió el nuevo lanzamiento de su marca de fajas.

“Estoy muy feliz”, aseguró la exparticipante de La casa de los famosos Colombia en la descripción de la publicación que rápidamente alcanzó más de 30 mil corazones y cientos de reacciones por parte de los usuarios de esta red social.

¿Por qué Yina Calderón llamó la atención en redes sociales con su última publicación?

Para presumir este nuevo lanzamiento de su empresa, Calderón quiso hacerlo con una pasarela en la que mostró con detalles esta prenda.

Como era de esperarse, la aparición de la influenciadora colombiana desató todo tipo de comentarios entre sus seguidores, quienes elogiaron una vez más el corte de cabello que le hizo Melissa Gate y el evidente cambio de aspecto que tuvo desde su salida de La casa de los famosos Colombia.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Caderón causó furor con su última aparición en redes. Foto | Canal RCN.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Yina Calderón a su más reciente post?

Las posturas respecto a cómo luce Yina en la pieza audiovisual estuvieron dividas, pues, por un lado, muchos enviaron amorosos mensajes, sin embargo, hubo quienes lanzaron comentarios no tan positivos.

“Vengo a los comentarios por qué me los conozco”, “El verdadero labios compartidos”, “Vieron lo mismo que yo”, “Nos dio panaderia, corte y estilo”, “OMG estás hermosa”, “Nos dio pasarela, nos dio glamour”, son algunas de las opiniones que se pueden leer.

Y es que, para una gran mayoría no pudo pasar desapercibido cierto detalle, situación que evidentemente fue tema de conversación entre los cibernautas.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón dividió opiniones en redes. Foto | Canal RCN.

Por ahora, la empresaria de fajas continúa más enfocada que nunca en seguir entreteniendo a sus fans, pero también impulsando su marca, pues tal y como lo ha mencionado en varias oportunidades, para ella es fundamental brindar un buen servicio a sus clientas.

